Der Aargau gilt als Wasserschloss. Doch mit dem Klimawandel steigt der Druck auf Gewässer, denn die Ökosysteme müssen sich an die neuen Verhältnisse anpassen. «Seen, Bäche und Flüsse brauchen deshalb ebenso verstärkten Schutz wie Wiesen, Wälder und Luft», sagt Barbara Portmann, die Präsidentin der Fraktion der Grünliberalen (GLP) des Grossen Rats.

Am Dienstag wird ihre Fraktion mit gleich vier Anliegen für mehr Gewässerschutz im Parlament vorstellig. «Alarmismus ist noch fehl am Platz. Aber wir dürfen beim Umweltschutz die Gewässer nicht vergessen», mahnt Portmann. Derzeit werde das Thema zu zögerlich angegangen. Wie gross der Bedarf an Massnahmen wirklich ist, sei unbekannt. Insbesondere im Bereich Mikroplastik stecke auch die Forschung noch in Kinderschuhen. «Es dürfte aber klar sein, dass die 20-jährigen Vollzugshilfen von Bund und Kanton zu den Strassenabwässern noch nicht auf die aktuellen Problemstellungen Bezug nehmen», so die GLP-Grossrätin.

Grundsätzlich weiss man, dass der grösste Verursacher von Mikroplastik der Abrieb von Autopneus ist. Dieser wird durch Niederschläge von den Strassen überall hin gespült. Die Praxis, wonach das Strassenabwasser deswegen speziell gereinigt wird, ist bei Autobahnen üblich, ansonsten wird sie erst vereinzelt angewendet. Kantonsstrassen seien aber auch betroffen, so Portmann. «Wir möchten wissen, wo die heiklen Stellen sind, die verstärkt auf ihre Verschmutzung untersucht werden müssen», sagt sie. Danach werde sich die Fraktion konkrete Forderungen überlegen. Ein möglicher Weg wäre ein Massnahmenplan gegen den Eintrag von Mikroplastik in Gewässer.

Chemie und Licht als Gefahren

Auch punkto Gewässerqualität fragt die GLP zuerst per Interpellation nach den Herausforderungen für die nächsten Jahre, den Methoden, wie die Qualität geprüft wird und den Massnahmen, wenn Grenzwerte überschritten werden. «Die Umweltdatenbank EnVIS sowie Messungen am Furtbach in Würenlos zeigen Grenzwertüberschreitungen auf. Wir wollen wissen, wie diese eingeschätzt werden und was man dagegen tun kann», sagt Barbara Portmann. Insbesondere die Pflanzenschutzmittel, aber auch Belastungen durch Medikamente trügen zu einer minderen Qualität verschiedener Aargauer Gewässer bei. Der Fakt ist bekannt, aber: «Es fehlt eine übergeordnete Sicht im Bereich Gewässerschutz, diese braucht es. Danach können konkrete Projekte und Massnahmen gefordert und erarbeitet werden», erklärt die GLP-Grossrätin. In diese Kategorie fallen auch die Gewässerrevitalisierungen. «Eine Zwischenbilanz über den Umsetzungsstand, gerade bei Auenschutzprojekten, wäre nötig», so Portmann. Nach einer solchen fragt die GLP in der dritten Interpellation.