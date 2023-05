Corona WHO hebt höchste Alarmstufe auf: Ist die versteckte Coronawelle in der Schweiz nun vorbei?

Weit in den Frühling haben wir noch gehustet und an Halsschmerzen gelitten. Doch nun hat es in unserem Abwasser nicht mehr so viele Corona-Viren. Laut WHO ist die Pandemie sozusagen beendet. Was aber erwartet uns im Sommer? Nachfrage beim Infektiologen des Unispitals Zürich.