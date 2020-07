Globus-Filialen in Baden und Spreitenbach schliessen – 17 Mitarbeitende betroffen

Der Aargau verliert zwei Globus-Filialen. Zum einen schliesst der Damen- und Herren-Globus im Shoppi Tivoli in Spreitenbach per Ende August. Neun Mitarbeiter sind betroffen. Und auch der Herren-Globus am Schlossbergplatz in Baden schliesst, und zwar per März 2021. Dort sind acht Mitarbeiter betroffen. «Wir sind sehr bemüht und auch zuversichtlich, für die betroffenen Mitarbeitenden eine Lösung zu finden», teilt Globus auf Anfrage der AZ mit. Für zwei der acht Mitarbeitenden in Baden sei schon eine konkrete Lösung in Aussicht oder gefunden.

Das Globus Unternehmen befindet sich im Wandel

Globus befindet sich im Umbau. Das Geschäft war schon länger am Kriseln, wegen schrumpfender Umsätze wurden bereits mehrere Filialen geschlossen. Anfang Jahr verkaufte die Migros dann die Warenhauskette an die österreichische Signa-Gruppe und deren thailändischen Partner Central Group. Die neuen Besitzer wollen sich auf das Luxus- und Premiumwarenhaus-Geschäft in den grossen Städten fokussieren, teilten sie mit.

Vor wenigen Tagen gab das Unternehmen dann bekannt, 31 Fachgeschäfte in der Schweiz per Februar 2021 zu verkaufen. Und zwar an drei Personen, welche die Läden unter dem Namen «Bayard Co Ltd» oder «Navyboot» neu positionieren und rentabel betreiben wollen. Die 320 Mitarbeiter dieser 31 Filialen würden alle übernommen, teilten die neuen Besitzer mit.

Einige Filialen wurden nun aber weder verkauft noch beibehalten. Im Kanton Aargau sind das die beiden Filialen in Baden und Spreitenbach. Schweizweit dürfte es zudem noch zu weiteren Schliessungen kommen.