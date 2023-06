Nicht alle Frauen unterstützen den feministischen Streik – die Gegenaktion in Aarau

Am 14. Juni gingen tausende Menschen auf die Strasse, um auf die Anliegen der Frauen aufmerksam zu machen. Es gab aber auch kritische Stimmen. So organisierte die Präsidentin der Mitte-Frauen Schweiz in Aarau eine aufsehenerregende Gegenaktion.