Tele M1

Gleich mehrere Fälle Rasende Neulenker beschäftigen Aargauer Kantonspolizei Dieses Wochenende musste die Aargauer Kantonspolizei mehrere Autolenker wegen stark überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr ziehen. Auffällig: Es handelte sich in zwei Extrem-Fällen um Junglenker.

Was ist nur mit den Neulenkern los? Dieses Wochenende hat die Kantonspolizei Aargau in Rohr und Birmenstorf gleich zwei 18-jährige Männer mit massiv übersetzter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen. Der eine war innerorts mehr als doppelt so schnell unterwegs als erlaubt gewesen wäre. Der andere raste auf der Autobahn mit 158 Kilometern pro Stunde – bei erlaubten 100.