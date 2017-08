Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr in Uerkheim. Ein 71-jähriger Mann war auf seinem Rennrad von Mühletal talwärts unterwegs, als er die Herrschaft über sein Velo verlor und stürzte. Dabei zog er sich verschiedene schwere Verletzungen zu und wurde in kritischem Zustand ins Kantonsspital Aarau gebracht.

Zum nächsten Unfall kam es gemäss Mitteilung der Aargauer Kapo um 18.45 Uhr auf der Erlinsbacherstrasse in Aarau, wo eine 14-jährige Velofahrerin auf dem angrenzenden Trottoir fuhr und plötzlich auf die Strasse schenkte. Dabei stiess sie mit einem blauen Auto zusammen, das in gleicher Richtung unterwegs war. In der Folge stürzte die Velofahrerin und blieb auf der Strasse liegen. Eine Ambulanz brachte sie mit leichten Verletzungen ins Aarauer Kantonsspital.

In der Zwischenzeit war das blaue Auto – gemäss Polizei möglicherweise ein Renault – mit Solothurner Kontrollschild ohne anzuhalten weitergefahren, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Polizei sucht Fahrer wie Augenzeugen.

Der letzte Unfall ereignete sich um 19.50 Uhr im Zentrum von Muri. Eine 74-jährige Velofahrerin wollte von der Seetalstrasse auf das angrenzende Trottoir wechseln. Dabei kam sie zu Fall. Beim Sturz erlitt die Seniorin mittelschwere Verletzungen im Gesicht und an der Schulter. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital.

Aktuelle Polizeibilder: