Der Winter ist zurück – und mit ihm die winterlichen Strassenverhältnisse. Das hatte am Freitagmorgen Auswirkungen auf den Strassenverkehr: Auf der Autobahn A3 bei Mumpf in Fahrtrichtung Zürich krachten bei drei Kollisionen mehrere Fahrzeuge ineinander. Das führte laut einer Meldung des TCS dazu, dass nur noch eine Fahrspur passierbar war. Pendler mussten einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen.

Polizei und Ambulanz seien vor Ort, schrieb die Kantonspolizei Aargau auf Twitter. Kurz nach acht Uhr war die Unfallstelle geräumt und beide Fahrspuren wieder befahrbar.