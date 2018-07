Der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner hat sich letzte Woche wieder in die Schlagzeilen gebracht. Mit einem Facebook-Post. Er schrieb von einem Brief einer Jugendorganisation in einer kleinen Aargauer Gemeinde, in dem Eltern verboten worden sei, ihren Kindern für ein Abschlussfest Schweinefleisch mitzugeben. Ansonsten kämen Muslime, die aufgrund ihres Glaubens auf Schweinefleisch verzichten, nicht ans Fest.

«Schweizer, erwache!», schrieb der Rechtspopulist auf seinem Facebook-Account. Und die Wogen gingen hoch. Tele M1 berichtete daraufhin von einem Elternbrief der Schule in Strengelbach, wo diese gebeten wurden, für ein gemeinsames Essen der Kinder auf Schweinefleisch zu verzichten.

Wie Glarner aus einer solchen Meldung ein "Drama" zu machen, kann der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth nicht nachvollziehen, wie er im "TalkTäglich" auf Tele M1 zu Glarner sagte. Im Fall der Schule Strengelbach, deren Brief unglücklich formuliert gewesen sei, hätte er pragmatisch das Gespräch gesucht. Probleme gebe es immer wieder, vor dem Maienzug in Aarau sei es auch zu Diskussionen um ein vegetarisches oder veganes Büffet gekommen. Wermuth warf Glarner als "radikalem Nationalisten" vor, daraus ein nationales Thema machen zu wollen. Trotz der deutlichen Wortwahl – zu Gehässigkeiten zwischen den beiden Politikern kam es keineswegs. Am Schluss reichten sie sich wie Kontrahenten nach einem sportlichen Duell die Hand.