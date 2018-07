Das war dann doch zuviel des Guten: Andreas Glarner hat eine Klassenliste auf Facebook veröffentlicht, und dazu geschrieben: «...die arme ... wird wohl auch keinen Cervelat mitbringen dürfen. Schweizer, wacht auf!». Er spielt damit auf die Schule Strengelbach an, wo eine Lehrerin die Kinder darum gebeten hatte, kein Schweinefleisch zu einem gemeinsamen Essen mitzubringen, mit Rücksicht auf die Muslime.

Eine Klassenliste mit Vor- und Nachnamen der Schüler darf auf Facebook aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden. Glarner hat den Post wieder gelöscht. Allerdings aus einem anderen Grund: «Mir wurde bewusst, dass dieses Mädchen (mit dem Schweizer Namen, An. d. R) geoutet würde, und es nicht korrekt wäre, dieses so ans Licht zu ziehen», sagt er gegenüber TeleM1. Dass er auch die Perönlichkeitsrechte der ausländischen Mitschüler verletzt, scheint den SVP-Politiker nicht zu stören. Hätte er alle Namen anonymisiert, hätte man ja gar nicht verstanden, um was es gehe, so seine Rechtfertigung.

Alt-Regierungsrätin Susanne Hochuli findet solche Aussagen gefährlich: «Schon seine Voten im Grossrat waren oft unter der Gürtellinie. Ich glaube, wenn Politiker das machen, wird es irgendwann salonfähig.» Als Politker solle man doch eine Vorbildrolle haben, findet sie.