richtungsstreit

Sitzverluste vor vier Jahren

SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner legt den Fokus bei den Wahlen 2021 auf Gemeinden mit Einwohnerrat. Im Aargau gibt es zehn Gemeinden mit Lokalparlament: Aarau, Baden, Brugg, Buchs, Lenzburg, Obersiggenthal, Wettingen, Windisch, Wohlen und Zofingen. In allen Parlamenten hat die SVP bei den letzten Wahlen 2017 zusammen 16 Sitze verloren – die Vertretung der Volkspartei sank kantonsweit betrachtet von 107 auf 91 Mandate. Auch in den Stadt- und Gemeinderäten der Gemeinden mit Einwohnerrat ist die stärkste Partei im Kanton eher schwach vertreten. Nur in vier Gemeinden (Buchs, Lenzburg, Windisch und Wohlen) sitzen SVP-Politiker in der Exekutive, einzig in Windisch besetzt die Volkspartei derzeit mit Heidi Ammon den Posten des Gemeindeammanns. (fh)