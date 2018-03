1990 trat in der Schweiz zum ersten Mal ein Fall Rinderwahn auf. Bis 1998 gab es mehrere Hundert Fälle. Die Bevölkerung war verunsichert, es wurde sogar eine Hotline eingerichtet. Die Vogelgrippe ist ebenfalls eine Epidemie, über die in den Medien gross berichtet wurde. Wie hat die abtretende Kantonstierärztin Erika Wunderlin die Berichterstattung über diese Krankheiten erlebt? 2006 bei der Vogelgrippe sei schon auch viel in Richtung Angst-Schüren gegangen, sagt Wunderlin. «Es wurde in den Medien mehr daraus gemacht, als es tatsächlich ist.»

2005 zerfleischte ein Pitbull den sechsjährigen Buben Süleyman. Auch dieser Fall beschäftigte Wunderlin. «Der Fall hat uns alle betroffen gemacht. So etwas darf nicht mehr passieren. Unsere Kinder müssen sicher sein – nicht nur vor sogenannten Listenhunden, sondern vor allen Hunden.»