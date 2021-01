Giezendanner: «Nur, wenn im Gegenzug alle Läden und Restaurants wieder öffnen dürfen»

Für den Aargauer Gewerbeverbandspräsident Benjamin Giezendanner ist die Forderung der nationalen Parteien nach Tests und Quarantäne für Touristen und Ferienrückkehrer okay. Wichtig ist für ihn, dass die Grenzgänger – in beide Richtungen – weiter die Grenze passieren können. Ihm graut es deshalb vor der Aussicht, dass alle Grenzgängerinnen und Grenzgänger alle drei Tage einen Coronatest machen müssten.

Szenario schon in der eigenen Transportfirma durchgespielt

In seiner Transportfirma in Rothrist haben sie am Montagmorgen das Szenario durchgespielt, was das für ihre eigenen vielen Grenzgänger und weiteren ausländischen Mitarbeitenden bedeuten würde. Giezendanner: «Das brächte einen enormen administrativen Aufwand. Dazu kämen die hohen direkten (Tests) und indirekten Kosten (Koordination), wobei der Bund für erstere aufkommen müsste. Voraussetzung wäre natürlich, dass die Labors überhaupt die nötigen Kapazitäten hätten.»