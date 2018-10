Glaubt er, dass die Petition nach dem Weggang von Doris Leuthard aus dem Verkehrsdepartement an Bedeutung gewinnt? In der Politik sei es wichtig, Forderungen breit abzustützen, Druck aufzubauen und sich um ein gutes Verhältnis mit den Verantwortlichen zu bemühen, sagt Burkart diplomatisch, «unabhängig davon, wer im künftigen Bundesrat für den Verkehr zuständig ist».

Als Nächstes geht es bereits um den Ausbauschritt «Step 2030/35». Der Bundesrat gab dafür Projekte für rund 11,5 Milliarden Franken in eine Vernehmlassung. Mit diesen will er das künftige Verkehrswachstum bewältigen. Die wichtigsten vorgeschlagenen Bauwerke sind der Brüttenertunnel, der Zimmerberg-Basistunnel II sowie Ausbauten zwischen Yverdon, Lausanne und Genf.

Die vom Bundesrat geplante «Systematisierung» sei nur als kurzfristige Übergangslösung bis zur Realisierung der Neubaustrecke Aarau–Zürich akzeptabel. Die Bedingungen des Komitees: Die Betriebsstabilität muss garantiert sein, die dafür nötigen Infrastrukturanpassungen müssen zeitgerecht umgesetzt und finanzielle Mittel im Ausbauschritt 2030/35 zur Projektierung der Neubaustrecke eingestellt werden. Zudem müsse Aarau weiter in den hochwertigen Intercityverkehr mit Direktverbindungen in die Ost- und Westschweiz eingebunden sein.

Direktverbindungen erhalten

Weiter fordern die Aargauer Petitionäre, dass auf den Ost-West-Hauptlinien über Baden–Brugg und Lenzburg –Aarau Fernverkehrsangebote im 15-Minuten-Takt angeboten werden sowie keine weiteren Fernverkehrszüge auf der Ost-West-Achse ohne Halt im Aargau eingeführt werden. Schliesslich heisst es im Forderungskatalog, «die Direktverbindungen von Baden nach Bern, aus dem Freiamt nach Zürich sowie von Zofingen nach Aarau und Brugg (Einführung ab 2019) müssten langfristig erhalten bleiben».

Zum Komitee gehört auch Matthias Jauslin, der FDP-Nationalrat aus Wohlen setzt sich insbesondere für eine bessere Anbindung des Freiamts an den Fernverkehr an. In zwei Vorstössen, die Jauslin kürzlich eingereicht hat, fordert er einerseits den Halt von Interregio-Zügen und des «Gotthard-Weekenders» in Wohlen, andererseits die Beibehaltung der S42 zwischen

Zürich HB und Muri im geplanten SBB-Ausbauschritt 2030/35. Jauslin findet es stossend, dass das Freiamt mit über 100 000 Einwohnern «lediglich vom Regionalverkehr bedient wird».