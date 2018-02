Bis wann die kantonalen Unterkünfte mit WLAN ausgerüstet sind und was das kostet, ist laut Brugger noch unklar. Das habe auch mit dem Finanzdruck des Kantons zu tun, sagte sie gegenüber Tele M1. Ausserdem komme es auf die technischen Voraussetzungen in den Unterkünften an.

Bisher nur in wenigen Zentren

Im Moment gibt es laut Brugger nur in den Unterkünften für unbegleitete minderjährige Asylsuchende WLAN sowie in der neuen kantonalen Unterkunft in Frick – als Pilotstandort. Auch in den unterirdischen Unterkünften in den geschützten Operationsstellen (GOPS), die inzwischen alle geschlossen sind, konnten sich die Asylsuchenden mit dem Internet verbinden. Ansonsten gebe es «generell noch kein Wlan in den Unterkünften», so Brugger.