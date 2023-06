Gewitterfront Golfballgrosse Hagelkörner prasseln auf den Aargau ein Am Dienstagabend haben erste Gewitter die Schweiz erreicht. Auch Gebiete im Aargau blieben dabei nicht verschont. Hast du Blitz, Regen oder Hagel auf einem Foto oder Video eingefangen? Dann schick uns dein Gewitterbild.

Es ist heiss in der Schweiz: Meteonews rechnet bis Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 32 Grad im Norden. Es steigen aber nicht nur die Temperaturen, auch das Gewitterrisiko wird am Dienstagabend wieder grösser – und es trifft dieses Mal den Aargau.

Golfballgrosse Hagelkörner in Gipf-Oberfrick

«Bis zu sechs Zentimeter Durchmesser hatten die Dinger», schildert uns ein User aus Gipf-Oberfrick, welcher den Hagel vom trockenen Zuhause aus begutachten konnte. Ein weiterer Leserreporter schickt uns ein Video aus Erlinsbach. Auch sein Sitzplatz wurde mit grossen Hagelkörnern übersät. Laut Meteonews hat es auch in Veltheim gehagelt. Bis rund zwei Zentimeter waren die Hagelkörner gross.

In der ganzen Schweiz ist es am Dienstag zu Gewittern gekommen. Es sei mit Sturmböen und Hagel zu rechnen, heisst es in der Wetterwarnung des Bundes. Ein Gewitter, welches aus Südwesten in Richtung Aargau zieht, hat laut Meteonews die Gefahrenstufe rot erreicht. Innerhalb kürzester Zeit hat es im Aargau über 1215 mal geblitzt. Mehr waren es nur in Baselland und unter anderem in Bern.