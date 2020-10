Gewinner und Verlierer: Die Wahlergebnisse aus allen elf Bezirken

Auch die wählerstärkste Partei, die SVP , büsst an Wählerstimmen ein. Mit einem Verlust von 1,6 Prozent im Vergleich zu den Wahlen 2016 kommt sie noch auf einen Anteil von 30,3 Prozent und verliert 2 Sitze . Ebenfalls einen Sitz muss die FDP abgeben.

Den ersten Platz behält die SVP mit einem Anteil von 25,8 Prozent. Auch sie büsst jedoch leicht an Unterstützung ein: um -0,96 Prozent.

Die Grüne Welle hat den Bezirk Aarau erfasst. Die Grünen verzeichnen ein Plus von fast 4 Prozent (neu 11,71 Prozent Wähleranteil), auch die Grünliberalen legten mit einem Plus von 2,87 Prozent auf neu 8,47 Prozent Wähleranteil kräftig zu. Dies auf Kosten der anderen Parteien, die allesamt Verluste einfuhren. Bei der SP fällt dieser besonders hoch aus: Gegenüber 2016 verzeichnen sie ein Minus von 4,12 Prozent, bleiben mit neu 19,97 Prozent Wähleranteil aber zweitstärkste Partei im Bezirk.

Die SVP bleibt zwar wählerstärkste Partei im Bezirk, kommt allerdings mit -2,28 Prozent gegenüber 2016 nicht einmal mehr auf einen Viertel der Wählerstimmen. Auf dem zweiten Platz positioniert sich die SP, die mit -2,48 Prozent den grössten Verlust einfährt. Sie hält neu nur noch 5 statt sechs Sitze im Grossen Rat. Auch die FDP verliert an Unterstützung: Sie belegt mit einer Veränderung von -1,69 Prozent noch den vierten Platz hinter der CVP.

FDP und SVP verlieren je einen Sitz. Einer zugunsten der Grünen, der andere Sitz geht wegen des grossen Bevölkerungswachtums an den Bezirk Lenzburg. Überraschend verpasste die bisherige FDP-Grossrätin und Apothekerin Martina Sigg die Wiederwahl . Auch die Bisherige Doris Iten (SVP) wurde abgewählt.

Die SVP steht mit 28,84 Prozent der Stimmen nach wie vor an der Spitze, verliert gegenüber 2016 aber ebenfalls 0,6 Prozent. Zulegen können die CVP (+1,34, neu 9,36 Prozent), die Grünen (+2,05 Prozent, neu 11.3 Prozent) und die Grünliberalen (2,15 Prozent, neu 6,8 Prozent).

Mehr als die FDP (+0.14 Prozent) konnten die CVP (+2,87 Prozent, neu 8,83 Prozent Wähleranteil) und die Grünen (+3,4 Prozent, neu 9,38 Prozent Wähleranteil) zulegen. Die Grünliberalen erreichten sogar ein Plus von 3,89 Prozent gegenüber den Wahlen 2016 und kommen neu auf einen Wähleranteil von 10,36 Prozent.

Bezirk Kulm

Die SVP holt 39,52 Prozent der Stimmen. Das sind 2,85 Prozent weniger als noch bei den letzten Wahlen. Dennoch bleibt die SVP damit deutlich stärkste Partei im Bezirk Kulm. Danach folgt die FDP mit 17,84 Prozent (+0,93 Prozent im Vergleich zu 2016). Die FDP gewinnt auf Kosten der SVP einen zusätzlichen Sitz. Drittstärkste Partei bleibt trotz einem Verlust von 0,62 Prozent die SP mit 11,84 Prozent.

Die Grünen und Jungen Grünen erreichen 1,46 Prozent mehr als vor vier Jahren (9.84 Prozent). Ebenso die Grünliberalen: Sie legen sogar 1,91 Prozent zu und liegen damit bei 3,54 Prozent. Auch die CVP erreicht ein leichtes Plus (+0,61) und erhält 2,51 Prozent der Stimmen.

Am stärksten zulegen kann jedoch die EDU mit +2,17. Sie landet so mit 7,52 Prozent der Stimmen vor der EVP (7,16), die ein Minus von 0.06 hinnehmen muss.

Das sind die Gewählten aus dem Bezirk Kulm: