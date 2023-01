Für die heutige Grossratssitzung ist ein Vorstoss zu den Nationalbank-Millionen traktandiert. Christoph Riner, Hansjörg Erne und Emanuel Suter (alle SVP) fordern, dass nicht nur der Kanton, sondern auch die Gemeinde von den bislang jährlichen Ausschüttungen profitieren. Gemeinden hätten, im Gegensatz zum Kanton, keine Möglichkeit, eine Ausgleichsreserve mit Nationalbank-Geldern zu schaffen, schreiben die drei Grossräte. Lasten und Aufgaben würden zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt, so solle es auch bei ausserordentlichen Ausschüttungen der Nationalbank sein.

Der Regierungsrat lehnt das ab. Eine Beteiligung der Gemeinden an den Ausschüttungen würde dem Grundsatz der Aufgabenteilung von Kanton und Gemeinden zuwiderlaufen, begründet er: Würden die Gemeinden zusätzliche Gelder erhalten, müsste man auch die Aufgabenverteilung neu regeln, so will es das Gesetz. Weil aber die SNB-Ausschüttungen schlecht planbar sind, sei dieser Grundsatz gar nicht umsetzbar.