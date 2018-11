Der Regierungsrat gibt den Kantonsspitälern eine Gewinnmarge – in der Fachsprache Ebitda genannt – von 10 Prozent als Ziel vor. Dies ist nötig, damit die Spitäler genug Geld erwirtschaften, um Aus- und Umbauten zu finanzieren. Während das Kantonsspital Baden in den letzten vier Jahren bei der Ebitda- Marge durchweg über 10 Prozent lag, schwankte der Wert im KSA zwischen 0,9 und 6,1 Prozent. Erst wenn der Neubau (siehe unten) realisiert ist, soll das 10-Prozent-Ziel erreicht werden. Laut dem aktuellen Businessplan ist dies für das Jahr 2026 vorgesehen, die aktuelle Durststrecke dauert also noch an.

2. Ausbaupläne für 600 Millionen