Gewerkschaft VPOD Aargau/Solothurn: Silvia Dell'Aquila geht – ihr Nachfolger steht schon bereit Ein knappes Jahrzehnt lang hat Silvia Dell'Aquila im VPOD als Regionalleiterin gewirkt. Nun verlässt sie die Gewerkschaft. Ihre Nachfolge tritt ein Parteikollege an.

06. April 2022 Aarau: Am 11. April ist Silvia Dell'Aquila 100 Tage im Amt als Stadträtin in Aarau. Portraits und Interviewbilder von ihr. Bild: Valentin Hehli

Fast zehn Jahre war die Soziologin, Grossrätin und Aarauer Stadträtin Silvia Dell’Aquila (SP) als Regionalleiterin der Gewerkschaft VPOD in den Kantonen Aargau und Solothurn tätig. Der VPOD bezeichnet sich auf seiner Website als «die Gewerkschaft für alle im Service public».

Jetzt verlässt Dell'Aquila die Gewerkschaft per Ende September, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. In dieser Zeit habe sie die Gewerkschaft für die Angestellten im Service Public in verschiedenen kantonalen Gremien und Verhandlungsdelegationen vertreten, Kampagnen initiiert und geführt, kollektive wie auch individuelle arbeitsrechtliche Konflikte begleitet, heisst es. In Zukunft wird Dell'Aquila für das Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM als Zentralsekretärin tätig sein.

Silvia Dell’Aquila bleibt weiterhin Präsidentin des Aargauischen Gewerkschaftsbundes AGB und Vizepräsidentin des Dachverbandes ArbeitAargau.

Nachfolger schon bekannt

Die Nachfolge auf dem Regionalsekretariat des VPOD Aargau/Solothurn tritt der 32-jährige Dariyusch Pour Mohsen an. Er ist gemäss Mitteilung seit 2021 als politischer Sekretär der SP Kanton Aargau tätig und war davor bei der Gewerkschaft Unia Nordwestschweiz angestellt.