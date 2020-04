Gewerbeverband will Sofortmassnahmen: Aargauer Gewerbe braucht ergänzende Unterstützung

Gemäss dem Aargauer Gewerbeverband AGV bestehe eine hohe zeitliche Dringlichkeit, da viele KMU in einer wirtschaftlich schwierigen Lage seien. Man würde daher die Aargauer Regierung dazu einladen, rasch Massnahmen anzubieten, mit denen die Bundesmassnahmen ergänzt und nicht einfach verstärkt würden.

Wie der AGV schreibt, begrüsse er grundsätzlich, dass die Aargauer Regierung eine finanzielle Unterstützung für notleidende Aargauer Unternehmen vorsieht. Die Zuweisung des Geldes sollte gemäss Vorstellung des AGV einerseits eine Hilfe für die Aargauer KMU sein und andererseits diejenigen Selbständigerwerbenden erfassen, die vom Bund für ihren Erwerbsausfall, respektive ihre Erwerbseinbusse keine Entschädigung erhalten.

Beide Massnahmen sollten unkompliziert und rasch zur Verfügung gestellt werden, damit so dem lokalen Gewerbe geholfen werden könne.

Die Massnahmen des Bundes zielen in erster Linie auf die Liquiditätssicherung, also Kurzarbeit und Überbrückungskredite, was in der aktuellen Situation wichtig für die Wirtschaft ist. Der AGV fordert jeodch, dass es mit den Überbrückungskrediten nicht zu einer Überschuldung der Betriebe kommen dürfe.

Was der Bundesrat jedoch vergesse, kritisiert der Gewerbeverband, sei die Tatsache, dass das Gewerbe auch Gemeinkosten bezahlen müsse, wie etwa Miete, Unterhaltskosten, Energiekosen und andere vertragliche Verpflichtungen. Daher hat der AGV vorgeschlagen, dass denjenigen Unternehmen eine finanzielle Unterstützung an die Gemeinkosten zugutekommt, die einen Umsatzeinbruch von über 50 Prozent zu verzeichnen haben.

Missbrauch kann nicht ausgeschlossen werden

Die pauschalierten Zahlungen erfolgen in Abhängigkeit zur Anzahl Mitarbeitenden. Weiter schlägt der Verband vor, dass diejenigen Selbständigerwerbenden unterstützt werden, die nicht von den Bundesentschädigungen für Erwerbsausfälle von Unternehmern und Selbständigerwerbenden profitieren können, wie etwa Taxifahrer, selbständige Physiotherapeuten, Hundeheime usw., aber trotzdem von einem massiven Nachfragerückgang betroffen sind.

Für den Fall, dass der Bund diese Lücke noch schliesst, könnte eine Antragspflicht beim Bund und Rückzahlung des Betrags vereinbart werden, schreibt der AGV. Wie auch schon der Bundesrat angesprochen hat, geht auch der AGV davon aus, dass Mitnahmeeffekte und Missbrauch leider nicht auszuschliessen seien.

Trotzdem müsse der Fokus aber die rasche und unbürokratische Unterstützung für die vielen notleidenden kleinen und mittleren Unternehmen stehen. (kca)