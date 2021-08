Gesundheitswesen Neue Geschäftsleiterin beim Spitex Verband Aargau: Susanne Seytter übernimmt das Amt Der Spitex Verband Aargau hat eine neue Geschäftsleiterin. Susanne Seytter ist neu im Amt und will schon bald eine Fusion unter Dach und Fach bringen.

Susanne Seytter ist neue Geschäftsleiterin des Spitex Verbands Aargau. Die Stelle hat sie am 1. August 2021 angetreten. zvg

Der Spitex Verband Aargau (SVAG) hat eine neue Geschäftsleiterin. Susanne Seytter tritt die Nachfolge von Max Moor an. Sie ist bereits seit dem 1. August im Amt.

Susanne Seytter war zuletzt beim Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) für die Leitung des interkulturellen Dolmetscherdienstes Aaargau, Solothurn und der beiden Basel mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig.

HEKS und der Spitex Verband Aargau haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte gemeinsam erarbeitet, wie der SVAG in einer Medienmitteilung schreibt. So müsse Susanne Seytter zwar zuerst die internen Abläufe kennenlernen, habe jedoch den Vorteil, eine Ausseneinsicht einzubringen, die für den Austausch mit verschiedenen Organisationen und Partnern förderlich sein könne.

Der SVAG beabsichtigt, seinen Mitgliedern im kommenden Jahr die Fusion mit dem Aargauer Gesundheitsverband vaka vorzuschlagen. Die Vorbereitungen laufen seit zwei Jahren. «Für mich ist dieser Veränderungsprozess ein spannender Einstieg», lässt sich Susanne Seytter zitieren. Die angedachte Fusion sei für sie «ein folgerichtiger Schritt» für die Entwicklung der integrierten aargauischen Gesundheitsversorgung. Sie sei bereit, den Spitex Verband Aargau als starken und gesunden Verband in die vaka zu begleiten und dort weiterhin die Belange der Pflege zu Hause zu vertreten. (cri)