Gesundheitswesen Gallati präsentiert seine Gesundheitsplanung: Strategie wird nach 13 Jahren erneuert Die aktuell gültige Gesundheitspolitische Gesamtplanung stammt aus dem Jahr 2010, die Überarbeitung und Aktualisierung hat sich in den letzten Jahren immer wieder verzögert. Nun präsentiert Regierungsrat Jean-Pierre Gallati die neue Strategie, an der sich die kantonale Gesundheitspolitik künftig orientieren soll.

Der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati präsentiert am Donnerstag eine neue Gesundheitsplanung. Bild: Severin Bigler

Der Grosse Rat hat die aktuell gültige Gesundheitspolitische Gesamtplanung am 26. Oktober 2010 beschlossen. Seither haben sich das Gesundheitswesen und die Gesundheitslandschaft im Kanton Aargau verändert. Unter Berücksichtigung der Megatrends im Gesundheitswesen und unter Einbezug der kantonalen Leistungserbringer hat der Regierungsrat eine neue Strategie ausgearbeitet, die sogenannte GGpl 2030.

Ziel der Strategie ist ein bedarfsgerechtes, qualitativ hochstehendes und finanzierbares Gesundheitswesen. Aus Sicht des Regierungsrats soll der Kanton innovative Lösungen sowie Wettbewerb und Transparenz unter den Leistungserbringern fördern, wie es an einer Medienkonferenz am Donnerstag hiess. Der Regierungsrat wolle einen starken Gesundheitsstandort Aargau mit einem hohen Eigenversorgungsanteil – dies betrifft Leistungen, die im Kanton in guter Qualität und wirtschaftlich erbracht werden können.

Die Gesundheitsplanung 2030 formuliert Ziele und Strategien in 24 Teilbereichen der Gesundheitsversorgung. Dazu gehören zum Beispiel die medizinische Grundversorgung, die Spital- und Pflegeversorgung, aber auch die Bereiche Fachkräfte und Eigentümerschaft der Kantonsspitäler.