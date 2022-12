Gesundheitspolitik «Versorgung hochgradig gefährdet»: Strengere Bundesregel verschärft Ärztemangel im Aargau Alle Ärztinnen und Ärzte, die in der Schweiz eine Praxis eröffnen wollen, müssen mindestens drei Jahre an einer Weiterbildungsstätte in der Schweiz tätig gewesen sein. Die Leiterin der kantonalen Abteilung Gesundheit macht sich wegen der neuen Bundesregel Sorgen.

Im Aargau kommen auf 1000 Einwohner 0,63 Hausärztinnen. Das sind weniger als im Schweizer Durchschnitt. Gaetan Bally / Keystone

In der Sommersession 2020 hat das Parlament eine neue Regel für die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten geschaffen, die zu Lasten der Krankenkassen abrechnen. Seit Anfang Jahr gelten die neuen, strengeren Regeln. Seither darf eine Ärztin nur noch eine Praxis eröffnen, wenn sie mindestens drei Jahre lang an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte im entsprechenden Fachgebiet tätig war. Ausserdem müssen Ärzte nachweisen, dass sie über Sprachkenntnisse auf Niveau C1 verfügen.

Mit den neuen Regeln soll einerseits die Qualität erhöht werden. Andererseits soll sichergestellt werden, dass sich in der Schweiz tätige Ärzte mit dem schweizerischen Gesundheitssystem auskennen und so zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung beitragen können.

Gleichzeitig verschärfen die neuen Regeln laut Barbara Hürlimann, Leiterin der kantonalen Abteilung Gesundheit, den bereits bestehenden Ärztemangel im Aargau, weil es Ärztinnen und Ärzten aus dem Ausland nicht mehr möglich ist, direkt eine selbstständige Tätigkeit in der Schweiz aufzunehmen.

Auch bei Unterversorgung keine Ausnahmen

An einem Anlass des Gesundheitsverbands Vaka schlug Hürlimann Alarm. Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung sei «hochgradig gefährdet», sagte sie. Vor allem, weil die neuen Regeln für alle Fachgebiete gelten und keine Ausnahmen möglich sind.

Selbst bei einer Unterversorgung in einem Fachgebiet können Ärztinnen und Ärzte aus der EU mit in der Schweiz anerkanntem Facharzttitel keine Praxis eröffnen, wenn sie nicht mindestens drei Jahre in einer Weiterbildungsstätte in der Schweiz tätig waren. Die bisher geltende kantonale Ausnahmeverordnung für Hausärztinnen, Kinderärzte oder Psychiaterinnen gilt nur noch bis Ende Juni 2023.

Im Aargau gibt es weniger Ärzte als im Schweizer Durchschnitt

Wie angespannt die Versorgungssituation im Aargau ist, zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2020. Die Ärztedichte liegt im Aargau sowohl bei den Hausärzten als auch bei den Psychiaterinnen unter dem Schweizer Durchschnitt.

Nebst strengeren Regeln für Praxiseröffnungen, sieht das Krankenversicherungsgesetz neu auch vor, dass Kantone die Zahl der Ärztinnen und Ärzte beschränken können, die ambulante Leistungen zu Lasten der Krankenkassen erbringen. In Fachgebieten mit einer Obergrenze wird nur dann ein neuer Arzt zugelassen, wenn ein bereits tätiger Arzt seine Tätigkeit aufgibt.

Baselland und Basel-Stadt haben schon Höchstzahlen

Durch die Obergrenzen erhofft man sich eine Dämpfung des Kostenwachstums. Bereits zehn Ärzte weniger bringe grob geschätzt eine Kostendämpfung von mindestens 2,8 Millionen Franken mit sich, führte Hürlimann aus. Im Idealfall seien Obergrenzen für angehende Ärzte auch ein Anreiz für die Wahl eines Fachgebiets, das nicht ausreichend versorgt ist und bremsten eine weitere Ausweitung des Angebots in bereits ausreichend versorgten Fachgebieten und Regionen.

Während die beiden Basel bereits per 1. April in acht Fachgebieten einen faktischen Zulassungsstopp für Ärztinnen und Ärzte erlassen haben, ist der Aargau noch nicht so weit. Hier soll die Einführung von Höchstzahlen laut Hürlimann in zwei Schritten umgesetzt werden.

Kommt der Zulassungsstopp für Augenärzte?

Per 1. Juli 2023 sollen Obergrenzen für einzelne Fachgebiete festgelegt werden, eine eigentliche ambulante Zulassungsplanung soll es dann ab dem 1. Juli 2025 geben.

Hürlimann hat in ihrem Referat aber bereits acht Fachgebiete erwähnt, in denen Obergrenzen beziehungsweise ein Zulassungsstopp zu prüfen wären. So gibt es im Aargau beispielsweise tendenziell (zu) viele Augenärztinnen, Kardiologen, Neurologinnen oder Radiologen.