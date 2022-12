Gesundheitspolitik Mehr Geld aus der Kantonskasse für Intensivstationen, Hausarztausbildung und Spitalseelsorge Der Regierungsrat passt die Verordnung über die gemeinwirtschaftlichen Leistungen an. Das ändert sich.

Neu will sich der Regierungsrat auch an ungedeckten Kosten der Intensivstationen beteiligen. Alex Spichale

Die Spitäler erbringen Leistungen, die für die Versorgungssicherheit wichtig sind, deren Kosten aber nicht gedeckt sind. Laut Krankenversicherungsgesetz ist es zulässig, dass Kantone die Spitäler für diese gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) abgelten.

Der Regierungsrat regelt per Verordnung, welche Leistungen der Spitäler abgegolten werden. Im Moment entschädigt der Kanton die Spitäler zum Beispiel für die ärztliche Weiterbildung, den Betrieb einer Kinderklinik oder eines Notfalldienstes.

Neu will der Regierungsrat auch Kapazitäten der Intensivstationen abgelten. Das teilt die Staatskanzlei mit. Die neue Verordnung macht eine Abgeltung pro zertifiziertes und zusätzlich neu geschaffenes Intensivbett möglich.

Verordnung tritt noch dieses Jahr in Kraft

Um dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken, leistet der Kanton neu auch eine finanzielle Abgeltung für die Nachdiplomstudiengänge Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege. Zur Förderung der hausärztlichen Grundversorgung verankert er das Hausarztmentoring in der Verordnung.

Die ungedeckten Kosten der medizinischen Versorgung von Opfern einer Genitalbeschneidung übernimmt der Kanton ebenfalls. Und die Spitalseelsorge, die durch die Aargauischen Landeskirchen erbracht wird, gilt der Kanton neu ebenfalls ab.

Die geänderte Verordnung tritt am 27. Dezember 2022 in Kraft, wie die Staatskanzlei mitteilt. Die finanziellen Mittel dafür seien bereits im Ausgaben- und Finanzplan eingestellt. Es entsteht also kein finanzieller Mehrbedarf. (nla)