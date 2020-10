Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati: «In meiner Tasche sind immer 50 Masken»

Am 18. Oktober sind Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates. Urs Hofmann (SP) tritt zurück. Die anderen Regierungsräte treten wieder an: Markus Dieth (CVP), Stephan Attiger (FDP), Alex Hürzeler (SVP) und Jean-Pierre Gallati (SVP). Neu kandidieren Christiane Guyer (Grüne) und Dieter Egli (SP). In einer Interviewserie bringt die AZ Ihnen die Kandidierenden näher. Heute: Alex Hürzeler (55). Er ist seit 2009 Vorsteher des Departementes Bildung, Kultur und Sport. Hürzeler ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau in Oeschgen.