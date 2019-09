Danach arbeitete sie mehrere Jahre in der Kommunikation für Swissgrid in Frick und Laufenburg. Seit zweieinhalb Jahren ist sie beim Schweizerischen Ärzteverband in Bern in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit tätig.

Politisch schon früh aufgefallen

Politisch ist sie als Präsidentin der Aargauer Jungfreisinnigen schon früh aufgefallen – mit der Staatskunde-Initiative. Damit platzten die Jungpolitiker in die schwierige Entstehungsphase des Lehrplans 21. Nach langem Hin und Her fand man eine Lösung für das berechtigte Staatskundeanliegen.

Da war Glarner längst FDP-Grossrätin. Seit 2018 ist sie auch Gemeinderätin in Möriken-Wildegg. Im Grossen Rat wird sie als Energie-, Bildungs- und Ordnungspolitikerin wahrgenommen. Sie hat auch Vorstösse zur Milizthematik-, zur Digitalisierung oder zur Versteigerung tiefer Nummernschilder der Kantonsverwaltung eingereicht. Bei deren Versteigerung nahm der Kanton übrigens mehrere hunderttausend Franken ein. Glarner ist also thematisch sehr breit aufgestellt.

Interesse am Gesundheitswesen zum Beruf gemacht

Aber ist sie eine Gesundheitspolitikerin? Würde ihr also das DGS liegen? Gewiss, entgegnet Glarner bestimmt. Als Tochter eines klassischen Dorfmediziners sei das Gesundheitswesen für sie seit der Kindheit ein grosses Thema, für das sie sich schon immer interessierte. Mit ihrer Tätigkeit beim Ärzteverband sei es inzwischen quasi zum Beruf geworden.

Zudem ist sie Stiftungsrätin der Klinik für Suchttherapie. An mehreren gesundheitspolitischen Vorstössen arbeite sie schon länger stark mit, sagt Glarner. Deswegen sei sie prädestiniert für das DGS. Sie wäre aber auch für ein anderes Departement angetreten: «Ich bin keine Einthemenpolitikerin.»

Am DGS würde ihr gefallen, dass die Themen wie bei der Energie hochkomplex sind: «Das liegt mir. Ich gehe gern echte Herausforderungen an und suche gemeinsam mit anderen Lösungen.» Zudem hat ihr die Tätigkeit im Gemeinderat in Möriken-Wildegg gezeigt, dass ihr Exekutivarbeit liegt: «Ich höre in einer Sache erst die Mitarbeitenden an, wäge ab, entscheide dann, und stehe dafür auch in der Öffentlichkeit gerade», sagt Glarner.