Gesundheit Für 1,74 Millionen Franken: Der Aargau will die palliative Pflege stärken Der Kanton Aargau investiert in die Palliative Care. Mit vier Massnahmen will der Regierungsrat die Betreuung von Menschen mit chronischen oder unheilbaren Krankheiten erweitern.

Eine pflegebedürftige Frau in einem Altersheim: Der Regierungsrat will eine spezialisierte Palliative Care in Pflegeheimen ermöglichen. Bild: Roger Grütter

Der Regierungsrat will die Leistungen der Palliative Care ausbauen. Diese umfasst die Pflege und medizinische Betreuung von Menschen mit chronischen und unheilbaren Krankheiten. Ihre Bedeutung werde in den kommenden Jahren wegen der sich verändernden Altersstruktur zunehmen, schreibt der Regierungsrat am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Er hat einen Verpflichtungskredit über 1,74 Millionen Franken gesprochen, um die palliative Pflege zu stärken.

Das Departement für Gesundheit und Soziales (DGS) werde für die Jahre 2024 bis 2027 Leistungsvereinbarungen mit geeigneten Anbietern abschliessen, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit dem Kredit sollen vier neue Leistungen finanziert werden:

Der Regierungsrat will den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Palliative Care ausbauen: So sollen selbstbestimmte Entscheide am Lebensende gefördert werden.

zum Thema Palliative Care ausbauen: So sollen selbstbestimmte Entscheide am Lebensende gefördert werden. Die Begleitung spiritueller Leiden sei ein wichtiger Bestandteil der ambulanten Versorgung. Die Massnahme sieht vor, dass für Betroffene mit in absehbarer Zeit zum Tode führenden Erkrankung bei ausdrücklichem Wunsch eine Fachperson der spezialisierten Spiritual Care/Seelsorge beigezogen werden kann.

Weiter will der Regierungsrat punktuell eine spezialisierte Palliative Care in Pflegeheimen ermöglichen. Mit dieser Massnahme werde die Versorgungsqualität in den Pflegeheimen gesteigert und gleichzeitig die Spitäler entlastet. Dies sei notwendig, da betroffene Personen aufgrund fehlender Anschlusslösungen oft länger als nötig im Spital verbleiben, heisst es in der Mitteilung.

Nicht zuletzt setzt der Regierungsrat auf einen Begleitdienst durch Freiwillige. Eine Koordinationsstelle, die während 24 Stunden und sieben Tagen in der Woche die Einsätze der Freiwilligen im Aargau plant, sei gewährleistet.

Bereits seit 2015 unterstützt der Kanton Aargau finanziell eine Anlaufstelle für Betroffene, Weiterbildungen in der palliativen Pflege für Fachpersonen und Freiwillige, sowie die Fachstelle für die ambulante, spezialisierte Palliative Care. (dar)