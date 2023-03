Gesundheit Ein «Rauchmelder» für Stürze und andere Notfälle: Rotes Kreuz Aargau kooperiert mit Zuger Start-up Damit Aargauer Seniorinnen und Senioren länger zu Hause wohnen können, geht das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Aargau eine Partnerschaft mit dem Zuger Start-up-Unternehmen Sedimentum ein. Ziel ist es, die Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu erhöhen.

Beat Gruber, Leiter Rotkreuz-Notruf Aarga, und Sandro Cilurzo, CEO Sedimentum, präsentieren das Notrufsystem «Safe-living». zvg

Erreicht werden soll dies durch den sogenannten «Safe-living Service». Dieses Notrufsystem für Privathaushalte wird ähnlich einem Rauchmelder an die Decke montiert. Der Notfallmelder messen Bewegungsmuster und das laut Sedimentum ganz ohne Kameras und Tonaufnahmen. So würden dann beispielsweise ungewöhnlich lange Badezimmeraufenthalte registriert oder, wenn das Schlafzimmer am Morgen nicht mehr verlassen wurde. Tritt ein potenzieller Notfall ein, wird automatisch Hilfe geholt.

Für den «Safe-living Service» seien keine Akkuladungen notwendig, schreibt Sedimentum weiter, auch müsse nichts am Körper getragen werden. Das System könne sogar bei potenziellen Einbrüchen eingesetzt werden. Mittels einer App sei sogar eine Kontrolle aus der Ferne möglich. Sandro Cilurzo, CEO und Gründer von Sedimentum, sagt dazu: «So können Angehörige jederzeit unkompliziert nachschauen, wie es ihren Liebsten zu Hause geht, ohne dabei in deren Privatsphäre einzugreifen.»

Das Schweizerische Rote Kreuz Aargau freut sich, ihren Kunden eine innovative Lösung anbieten zu können, sagt Beat Gruber, Leiter Rotkreuz- Notruf beim SRK Kanton Aargau: «Safe-living ergänzt unser Angebot optimal.» (phh)