Am 6. Dezember kommt der Samichlaus, das ist klar. In der Region Lenzburg-Seetal ist es mit den Kläusen aber etwas anders. Dort feiert man das Brauchtum jeweils am 2. Donnerstag des Dezembers. Statt des Samichlauses vertreiben angsteinflössende Gestalten böse Geister.