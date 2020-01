Gesetzeswidrig: Aargauer IV-Stelle verweigert Kindern die verordnete Hippotherapie

Das Pony wartet geduldig, während Mia (Name geändert) ihre Handschuhe anzieht. «Was brauchst du jetzt noch?» – «Helm», antwortet das fünfjährige Mädchen. Die Therapeutin hilft ihr beim Aufsteigen. Mia strahlt.

Pony, Pferdeführerin, Therapeutin und Reiterin spazieren los. Die Hufeisen klappern auf dem Asphalt. Die Therapeutin beobachtet Mia auf dem Pferderücken genau, kontrolliert und unterstützt ihre Sitzposition und lässt sie ab und zu die Arme in die Luft strecken.

Mia hat Trisomie 21. Die angeborene Chromosomenstörung wurde in der Schweiz per 1. März 2016 in der Liste der Geburtsgebrechen aufgenommen. Bei Krankheiten, die auf dieser Liste aufgeführt sind, übernimmt die Invalidenversicherung (IV) bis zum vollendeten 20. Altersjahr die Kosten für medizinische Massnahmen.

In einem Faktenblatt des Bundesamtes für Sozialversicherungen aus dem Jahr 2016 wird unter anderem auch die Hippotherapie-K aufgeführt (siehe Box). Im Kreisschreiben des Bundesamtes über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der IV heisst es: «Die Hippotherapie wird von der IV vergütet.»

Die Therapie auf dem Pferd ist der Aargauer IV-Stelle zu teuer

Trotzdem hat die SVA Aargau das Gesuch um Kostenübernahme für Mias Hippotherapie abgelehnt. Im Vorbescheid vom Dezember 2019, welcher der AZ vorliegt, argumentiert die IV-Stelle, die Hippotherapie erfülle die Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht.

In anderen Worten: Die Hippotherapie ist der SVA Aargau zu teuer. Sie bemängelt ausserdem, dass es «keinerlei Studien gibt, die beweisen, dass die Hippotherapie der Physiotherapie überlegen ist». Und selbst wenn es in Zukunft einmal Studien geben sollte, sei zu berücksichtigen, dass die Hippotherapie mit Kosten von 144 Franken pro Behandlung beinahe doppelt so viel koste, wie Physiotherapie (77 Franken).