«Geschlechteraustausch» EDU-Grossrat beunruhigt wegen LGBTIQ-Themenwochen an Schulen – doch die gibt es im Aargau gar nicht Nach einer «Geschlechteraustausch-Woche» an einer Zürcher Schule wollte EDU-Grossrat Martin Bossert wissen, ob es solche Aktivitäten auch im Aargau gebe. Nein, antwortet der Regierungsrat und hält fest, die Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen solle der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler angepasst sein.

Bildungsdirektor Alex Hürzeler (stehend, 3. von rechts) beim Schulstart am 8. August in der Sek 3b in Muri. Sandra Ardizzone

Mädchen verkleiden sich als Buben und umgekehrt: Mit einer sogenannten «Geschlechteraustausch-Woche» sorgte eine Zürcher Schule im Sommer für Schlagzeilen. Dies rief auch EDU-Grossrat Martin Bossert auf den Plan – er wollte vom Regierungsrat wissen, ob an der Aargauer Volksschule auch «Geschlechteraustausch-Wochen» oder «LGBTIQ-Thementage» durchgeführt werden.

Die Antwort darauf ist kurz und klar: «Nein. Der Regierungsrat hat weder Kenntnisse noch Hinweise auf die Durchführung solcher Aktivitäten.» Deshalb erübrigten sich Bosserts weitere Fragen – allerdings hielt die Regierung grundsätzlich fest, wie sie zur Vermittlung von Geschlechterfragen an der Volksschule steht. Sie vertritt die Haltung, dass sich Schülerinnen und Schüler stufen- und fachgerecht über alle Schuljahre der Volksschule hinweg und mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit dem Thema Geschlecht und Rollen auseinandersetzen sollten.

Unterricht zu Geschlechterfragen verlangt pädagogisches Feingefühl

Martin Bossert, EDU-Grossrat. ZVG

Diese seien gemäss Aargauer Lehrplan im Fachbereich «Natur, Mensch und Gesellschaft» im Kompetenzbereich «Identität, Körper und Gesundheit» sowie im Fachbereich «Ethik, Religionen, Gemeinschaft» in den Kompetenzbereichen «Ich und die Gemeinschaft – Leben und Zusammenleben gestalten» beschrieben. Für die fachgerechte Vermittlung der Lerninhalte im Unterricht seien in erster Linie die Lehrpersonen an der Schule vor Ort zusammen mit der Schulleitung verantwortlich.

Aus Sicht des Regierungsrats ist es wichtig, dass die thematische Auseinandersetzung zu Geschlechterfragen dem Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler angepasst ist. Der Unterricht verlange von den Lehrpersonen pädagogisches Feingefühl, heisst es in der Antwort. «Je nachdem ist es angezeigt, die Eltern vorgängig über Ziele und Inhalte des Unterrichts zu informieren», schreibt die Regierung.