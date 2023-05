Geschäftsbericht Mehr Fälle und weniger Beschwerden: So verlief das letzte Jahr für die Aargauer Gerichte 44’775 Fälle sind bei den Aargauer Gerichten im Jahr 2022 eingegangen – das sind 575 mehr als im Vorjahr. Das Konkursamt verzeichnete einen Rekordwert an Fallzugängen

Bei den Bezirksgerichten gingen im letzten Jahr über 38’500 neue Fälle ein. Bild: Katja Schlegel

Nach zwei von der Pandemie geprägten Jahren lief der Betrieb im 2022 wieder regulär, heisst es im aktuellen Geschäftsbericht der Gerichte Kanton Aargau: «Nur sehr vereinzelt mussten Verhandlungen noch verschoben werden.» Mit 44’775 Fällen verzeichnete man insgesamt eine leichte Zunahme (Vorjahr: 44’200, +1,15 Prozent).

Zahlenmässig lag die Hauptlast nach wie vor bei den elf Bezirksgerichten. Bei ihnen gingen im vergangenen Jahr über 38’500 neue Fälle ein. Davon entfielen mit rund 21’000 mehr als die Hälfte auf Verfahren des Familienrechts (inklusive Kindes- und Erwachsenenschutz), die damit erneut leicht anstiegen.

Beim Obergericht, beim Zwangsmassnahmengericht, beim Spezialverwaltungsgericht sowie bei den Friedensrichterinnen und Friedensrichtern sind über 4800 Fälle eingegangen. Zudem wurden über 3100 neue Vorsorgeaufträge oder Patientenverfügungen bei den Gerichten hinterlegt und rund 1900 Verfahren bei den Schlichtungsbehörden für Miete und Pacht eröffnet.

Obergericht: Rund 10 Prozent mehr offene Fälle

Auch beim Obergericht sind gegenüber dem Vorjahr mehr Fälle eingegangen, nämlich 2540 (Vorjahr: 2490, +2 Prozent). Dies betraf alle Bereiche, abgesehen vom Versicherungsgericht. Deutlich war der Anstieg bei der Schuldbetreibungs- und Konkurskommission, sie verzeichnete im Berichtsjahr 41 (Vorjahr: 30) Falleingänge. Die am Obergericht insgesamt pendenten Verfahren nahmen im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent zu.

«Beim Strafgericht war der Begründungsaufwand im Bereich der strafrechtlichen Landesverweisung sowie der Strafzumessung nach wie vor hoch», heisst es im Geschäftsbericht. Zudem habe die Anzahl der Verhandlungen erneut zugenommen.

Auch bei scheidungs- und familienrechtlichen Massnahmeverfahren sei die erforderliche «Begründungsdichte» sehr hoch, heisst es im Geschäftsbericht. «Der Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Kinderzuteilung, dem Kindesunterhalt sowie dem ehelichen und nachehelichen Ehegattenunterhalt ist nach wie vor beträchtlich.»

Vergleichsweise wenige Beschwerden

Die Beschwerden ans Bundesgericht nahmen dagegen ab. Im Jahr 2022 wurden 314 Beschwerden eingereicht. In 278 Fällen bestätigte das Bundesgericht das Urteil des Obergerichts, in 23 Fällen nur teilweise, und in 19 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben.

«Das Konkursamt verzeichnete im Berichtsjahr mit 1040 Konkurseröffnungen einen Rekordwert an Fallzugängen», schreiben die Gerichte Aargau. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskommission habe auf diese Entwicklung ein besonderes Auge geworfen und bei der Justizleitung bereits entsprechende Massnahmen beantragt.