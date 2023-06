Geschäftsbericht Fast 10 Millionen Gewinn und ein Rekordwert bei den Psychiatrischen Diensten Aargau Die Psychiatrischen Dienste Aargau steigerten im Geschäftsjahr 2022 sowohl Umsatz als auch Gewinn. Bei den Behandlungen gab es einen neuen Höchstwert.

Das neue Hauptgebäude der PDAG hat 78 Millionen Franken gekostet. Severin Bigler

Die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten gesteigert werden. Der Umsatz stieg auf CHF 188,9 Mio. (+ 17,4 Mio. im Vergleich zum Vorjahr). Der Jahresgewinn liegt bei CHF 9,6 Mio. (+ 2,4 Mio.). Die EBITDA-Marge beträgt 10,5 % (Vorjahr: 8,7 %). Damit, so schreiben die PDAG in einer Mitteilung, seien die vom Kanton Aargau vorgegebenen Eigentümerziele erfüllt.

Bei den Behandlungen gab es einen neuen Höchstwert. Über 25’000 Patientinnen und Patienten wurden im vergangenen Jahr behandelt, drei Viertel davon ambulant.

Die PDAG, die es bereits seit 150 Jahren gibt, seien finanziell gesund und im schweizweiten Vergleich sehr gut aufgestellt, heisst es in der Mitteilung weiter. So könne auch künftig weiter in den Ausbau der integrierten Versorgung, zeitgemässe Arbeitsbedingungen oder Digitalisierungsprojekte investiert werden. Ende 2021 wurde mit dem Erweiterungsbau der Forensischen Psychiatrie der letzte der drei grossen Neubauprojekte fertiggestellt.

Verwaltungsratspräsident Kurt Aeberhard trat nach 15 Jahren zurück. Die Nachfolge übernimmt Markus Béchir, Chefarzt und Leiter des Zentrums Innere Medizin der Hirslanden Klinik Aarau und bereits im Verwaltungsrat. Neu in das Gremium wurde Kerstin von Plessen gewählt. Sie ist Direktorin der Psychiatrie und Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsspital Lausanne. (phh)