Ein Begriff sorgt für rote Köpfe

Der neue Aargauer Lehrplan soll «kostenneutral» umgesetzt werden. Dies verlangt der Regierungsrat. Der Lehrerverband hingegen hält diese Vorgabe für völlig verfehlt und unrealistisch.

Gemeinsam und erfolgreich wehrten sich Regierung und Verband gegen die Initiative, welche die Einführung des Lehrplans 21 im Aargau verhindern wollte. Die Aargauer Stimmenden lehnten die Initiative am 12. Februar 2017 mit einem Nein-Stimmen Anteil von 69,2 Prozent deutlich ab.

Inzwischen sind die Fächer- und Fächergruppen definiert und die Stundentafeln für die einzelnen Stufen und Klassen ausgearbeitet. Am 2. November wird eine erste Version des neuen Aargauer Lehrplans vorgestellt, es folgt eine freiwillige Anhörung. Vor der Einführung im Schuljahr 2020/21 werden die Lehrpersonen geschult, die Lehrmittel überprüft, die Schulen vor Ort auf die Veränderungen vorbereitet. Dass dies alles kostenneutral geschehen soll, ist für den alv nicht akzeptabel: «Dies würde bedeuten, dass die Schule eine deutliche Mehrleistung mit den gleichen Ressourcen erbringen müsste», kritisiert alv-Präsidentin Elisabeth Abbassi. Die Reform würde damit ein weiteres Mal auf dem Buckel der Lehrerinnen und Lehrer umgesetzt. Die Arbeitszeit würde weiter steigen, was ein verantwortungsvoller Arbeitgeber klar ablehnen müsste.

Der alv befürchtet, dass zudem aus Kostengründen die ungebundenen Lektionen zu einem grossen Teil wegfallen werden; dass bedeutet, dass etwa der Unterricht in Halbklassen nur noch beschränkt möglich sein wird. Mit dieser Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer würde der Kanton Aargau noch unattraktiver, als er dies heute schon sei im Vergleich mit den umliegenden Kantonen, warnt der alv.

An der Delegiertenversammlung war die Stimmung klar auszumachen: Hält die Regierung an der verlangten «Kostenneutralität» fest, muss sie mit starkem Gegenwind aus der Lehrerschaft rechnen. Und der neue Lehrplan 21 wird es schwer haben, überhaupt erst in der Schule anzukommen. Bildungsdirektor Alex Hürzeler liess sich nicht in die Karten blicken. Er erklärte lediglich, dass er am 2. November informieren werde, wie die Regierung die «Kostenneutralität» erreichen will. (jm)