Dottiker Bio Zander auf Rüebli-Linsengemüse mit Apfelbalsam, Kresse-Panna-Cotta oder Jakobsmuscheln mit Erbsenpüree in Wasabikruste: Diese Gerichte und noch mehr gibt es, wenn zehn Gastronomen aus dem Aargau zusammenspannen und eine «Kitchen-Party» veranstalten. Das Schlemmer-Event findet am Sonntag auf der Terrasse des Landhotels Linde in Fislisbach statt und wird von der Gruppe «Genuss10» organisiert. Das sind zehn Gastronomen, die sich vor zehn Jahren entschieden haben, gemeinsame Sache zu machen. Ihr Ziel: Genuss potenzieren.

Romina Ettisberger vom Restaurant Piazza in Baden ist seit einem Jahr dabei. «Wir nutzen Synergien», sagt sie. Die Gastronomen treffen sich alle sechs Wochen, tauschen Erfahrungen aus, vernetzen sich, fördern Regionalität. «Wir beackern nicht nur den eigenen Garten», sagt sie. Dazu gehöre auch, bei anderen Gastronomen um Aushilfen zu bitten oder Gästen befreundete Betriebe zu empfehlen, wenn man in den Ferien ist.

Bei «Genuss10» machen neben dem Restaurant Piazza in Baden der Gasthof Bären in Birmenstorf, das Restaurant Hertenstein in Ennetbaden, der Gasthof Bären in Mägenwil, das Landhotel Linde in Fislisbach, die Restaurant Brücke in Niedergösgen, das Landhotel Hirschen in Erlinsbach, das Restaurant Sternen in Würenlingen, das Restaurant Eichberg in Seengen und das Restaurant Einstein in Aarau mit.

Idee entstand bei Abschiedsfete

Dass die Gastronomen zusammen eine «Kitchen-Party» schmeissen, ist neu. Laut Romina Ettisberger fand 2018 ein ähnlicher öffentlicher Anlass statt. Die Feier wurde zum Abschied von Franz Maier, dem langjährigen Chef im Tägi in Wettingen, ausgerichtet. Dieser wechselte ins Restaurant Einstein in Aarau. Bei der Feier vor einem Jahr kam die Gruppe auf die Idee, 2019 wieder einen Anlass für Genuss-Liebhaber zu veranstalten. Sie einigten sich als Ort auf das Landhotel Linde in Fislisbach, unter anderem wegen seiner Grösse und der Gartenterrasse.

Aargauer-Käse-Guru ist dabei

Am Sonntag um 17 Uhr startet die Kitchen-Party. Alle zehn Gastronomen werden einen Stand haben, wo sie ihre Gerichte anbieten. «Sie trumpfen mit ihren hauseigenen Spezialitäten auf», so Ettisberger. «Aber wir haben schon darauf geachtet, dass die Gerichte auch zusammen passen.» Vorspeise, Hauptspeise und Dessert holen sich die Gäste selbst an den Ständen. «Ähnlich wie bei einem Streetfood-Festival», sagt Ettisberger. Speziell an der «Kitchen-Party» sei, dass die Besucher mit den Gastronomen plaudern und sich über die Produkte austauschen können.

Nicht nur Mitglieder von «Genuss10» geben ihr kulinarisches Können zum Besten. Prominente Gäste sind der Aargauer Maître Fromagier Rolf Beeler und der Chocolatier Fabian Rimann aus Wettingen, die auch einen eigenen Stand haben. Für das Essen ist also gesorgt – wer kümmert sich um die Getränke? «Wir haben 13 der besten Breisgauer Winzer eingeladen, die mit Rot- und Weissweinen aus Deutschland anreisen», sagt Ettisberger. Winzer aus dem Aargau seien bereits im letzten Jahr eingeladen worden.