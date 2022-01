GENDERSPRACHE Regierungsrat verbietet Kantonsschulen den Genderstern – Alte Kanti bedauert Entscheid Seit einigen Monaten wird im Aargau über die Verwendung des Gendersterns durch Behörden und Schulen diskutiert – nun hat der Kanton ein Machtwort gesprochen und der Alten Kanti Aarau verboten, diesen zu verwenden.

Die Alte Kantonsschule Aarau schreibt neu «Schülerinnen und Schüler» statt «Schüler*innen». Sandra Ardizzone

Die Diskussion zum Genderstern erhält ein neues Kapitel: Der Kanton Aargau verbietet den Kantonsschulen dessen Verwendung. Der Genderstern wird verwendet, um auch nichtbinäre Menschen sprachlich mit einzubeziehen. Die Alte Kanti Aarau schreibt in einer Mitteilung an die Schülerinnen und Schüler, dass sie anstatt dem bisherigen «Schüler*innen» neu «Schülerinnen und Schüler» verwenden wird.

Bedauert den Entscheid des Regierungsrats zum Genderstern: Andreas Hunziker, Rektor Alte Kantonsschule Aarau. zvg

Mit dieser Anrede, so betont Rektor Andreas Hunziker, wolle die Schule «jene nicht ausschliessen, welche sich in einem binären Geschlechterkonzept nicht wiederfinden können». Der Rektor schrieb weiter, dass die Schulleitung bedauere, dass die Alte Kanti «ihre Haltung zu dieser Frage in Zukunft nicht mit dem Gebrauch des Gendersterns bekunden darf».

Kanton sah keinen Regulierungsbedarf

Bisher wurde der Umgang mit geschlechtergerechter Sprache in den «Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung von Mann und Frau» des Bundes festgelegt, die vor allem in Bezug auf Gesetzestexte und interne Dokumente des Kantons angewendet wurden – in diesen findet der Genderstern keine Verwendung. Andere Institutionen des Kantons, wie beispielsweise die Mittelschulen, waren frei, auch andere Formulierungen zu benutzen.

Störte sich an «unzähligen» verschiedenen Schreibweisen: EDU-Grossrat Martin Bossert. Zvg

Im vergangenen Oktober forderten dann einige Grossräte und Grossrätinnen um die wertkonservative EDU eine klare Haltung vom Regierungsrat. Dass in der Kommunikation «unzählige» verschiedene Schreibweisen verwendet würden, störte die Interpellanten. «Heute formulieren alle nach ihren eigenen Vorlieben», kritisierte EDU-Grossrat Martin Bossert. Und das, obwohl «das Bedürfnis nach Regelungen» da sei.

JSVP kritisiert Neue Kanti Aarau scharf

Im Januar dieses Jahres sorgte der Genderstern erneut für Diskussionen, als die Junge SVP harsche Kritik an der Neuen Kanti Aarau übte, weil diese den Genderstern in verschiedenen Dokumenten verwendet hatte. Die Jungpartei wertete die Verwendung des Gendersterns, den sie als «Zeichen der linken Ideologen und Gutmenschen» bezeichnet, als Verstoss der Schule gegen die politische Neutralität. JSVP-Mitglied Samuel Hasler stellte gar die Frage in den Raum, ob es sich bei der Verwendung des Zeichens durch die Neue Kanti um ein Verstoss gegen das Schulgesetz handeln könnte.

Sieht im Genderstern kein politisches Statement: Martina Kuhn-Burkard, Rektorin der Neuen Kanti Aarau. zvg

Die Neue Kanti Aarau reagierte gelassen auf die Vorwürfe der Jungpartei. «Die Schreibweise mit Genderstern ist kein Ausdruck von irgendeiner politischen Ideologie», hielt Rektorin Martina Kuhn-Burkard gegenüber der AZ fest. Man sehe aber keine bessere sprachliche Möglichkeit, die Realität an der Schule abzubilden, so die Rektorin.

EDU verlangt Durchgreifen vom Regierungsrat

Kurz darauf nahm die EDU Bezug auf die Kritik an der Neuen Kanti, als sie in einem Postulat vom Regierungsrat forderte, dass dieser die sprachlichen Richtlinien des Bundes durchsetzen solle. Zwar hatte der Regierungsrat bereits in der Antwort auf die Interpellation von Grossrat Martin Bossert (EDU) geschrieben, der Regierungsrat würde Verantwortliche «anmahnen und dazu anhalten, für die Einhaltung der Richtlinien zu sorgen», wenn diese nicht eingehalten werden. Mit dieser Antwort war die EDU aber nicht zufrieden, weshalb sie den Regierungsrat aufforderte, «härter durchzugreifen».

Dies, so scheint es, hat der Regierungsrat mit der Weisung an die Kantonsschulen nun getan – noch bevor das Postulat der EDU im Grossen Rat behandelt wurde. Wie dieser sich zu den Forderungen stellen wird, wird sich noch zeigen.