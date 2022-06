Gendersprache Jagd auf den Genderstern: Junge SVP Aargau schaltet Pranger-Website für Meldungen in staatlichen Dokumenten auf Gemäss einer Weisung des Regierungsrats sollen kantonale Institutionen auf die Verwendung des Gendersterns verzichten. Weil sich nicht alle daran halten, ruft die Junge SVP Aargau dazu auf, Verstösse auf einer neuen Website zu melden.

Samuel Hasler (Junge SVP) kritisiert die Verwendung des Gendersterns in offiziellen Dokumenten von staatlichen Institutionen. Chris Iseli / AGR

Schüler*innen. Das steht in der Schulordnung der Alten Kantonsschule Aarau. Weil es sich bei der Schule um eine staatliche Institution handelt, ist der Genderstern in diesem Fall nicht zulässig. Der Regierungsrat verweist auf eine Regelung des Bundes, wonach die Verwendung in offiziellen Dokumenten nicht erlaubt sei. Er wies die Schule darauf hin – doch das reichte einigen Grossratsmitgliedern nicht.

Mitte Juni wurde im Kantonsparlament ein Vorstoss von Martin Bossert (EDU) behandelt, der ein strengeres Vorgehen gegen typografische Mittel wie Genderstern, Genderdoppelpunkt, Gender-Gap und Gender-Medio-punkt verlangt. Die Regierung nahm die Forderung entgegen, der Grosse Rat beschloss zugleich mit 66 zu 62 Stimmen, den Vorstoss als erledigt abzuschreiben.

Junge SVP bezeichnet Regierungsrat als blind

Dies ruft nun die Junge SVP auf den Plan, die der Ansicht ist, es handle sich nicht um Einzelfälle. Die Jungpartei hat unter www.genderstern.ch eine Website aufgeschaltet, wo Beispiele von Gendersternen in staatlichen Dokumenten gemeldet werden können. «Der Regierungsrat ist blind. Schulen und Verwaltung pfeifen auf seine Weisung.», lässt sich Samuel Hasler, Mitglied der Parteileitung der Jungen SVP Aargau, in einer Mitteilung zitieren.

Diverse staatliche Institutionen im Aargau würden gegen die Weisung der Regierungs verstossen, kritisiert er. Ein aktuelles Beispiel sei die Bezirksschule Brugg, «welche in diversen Dokumenten (Stundenplan, Elterneinladungen, Projektwochenplan usw.) den Genderstern verwendet». Mit der Website wolle man erreichen, «dass sich die Schulen und Behörden an die Regeln halten und ohne Gendersprache kommunizieren», lässt sich Ramon Hug, Präsident der Jungen SVP Aargau, dazu zitieren.