An neuen Wohnungen mangelt es in Oftringen derzeit nicht. Dennoch wird munter weitergebaut. Doch nicht alle Bauprojekte sind nach dem Gusto des Gemeinderates. Darum hat er diesen Sommer versucht, mit einer Planungszone einigen Bauherren zusätzliche Vorgaben zur Zimmergrösse zu machen. Er ist mit seinem Vorhaben aber gescheitert.

Möglich wurde dieser Eingriff in geplante Bauprojekte, weil die Gemeinde derzeit an einer Revision der Bau- und Zonenordnung ist. Eine solche Planungszone ist laut dem Oftringer Bauverwalter Peter Göldi ein vorsorgliches Mittel, um die Ziele einer schon aufgegleisten Revision zu berücksichtigen. «Oftringen hatte im Juli eine Planungszone erlassen, weil bei aktuellen Baugesuchen Wohnungen mit sehr kleinen Zimmern geplant waren», sagt Göldi. Konkret ging es um ein Baugesuch der Stiftung Wendepunkt am Parkweg, ein Projekt von Creafonds mit 100 Wohnungen an der Tychbodenstrasse und um ein kleineres drittes Projekt.

Laut Göldi hat die Gemeinde mit der Planungszone eine Schlafzimmergrösse von zwölf statt zehn Quadratmeter vorgeschrieben. Der Nebenraum musste gemäss dem Gemeinderatsbeschluss auf dem Geschoss der Wohnung statt im Keller und mindestens vier Quadratmeter gross sein. Und beim Balkon sah der Entscheid eine Grösse von mindestens acht Quadratmetern vor.