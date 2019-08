Die Stimmung zwischen den beiden wichtigsten vom Aarburger Stimmvolk gewählten Gremien ist unterkühlt. Das zumindest muss man aus der gestrigen Medienmitteilung des Gemeinderates zur Situation der Schulpflege schliessen.

Der wichtigste Grund für die Verstimmung sind zwei Verwaltungsgerichtsurteile wegen widerrechtlicher Kündigungen. Die jüngsten Rechtfertigungen der Schulpflege haben offensichtlich nicht zur Beruhigung beigetragen, denn der Gemeinderat schreibt, er sei «weiterhin in grosser Sorge» wegen der Schulpflege. Insbesondere sorgt er sich um die Auswirkungen auf die Gemeinde und um die Schule Aarburg generell.

Zur jüngsten Verurteilung vor Verwaltungsgericht hatte die Schulpflege signalisiert, dass sie Gesetzesverstösse in Kauf nimmt, denn sie erklärte: «Die Anstellungsbehörde hat abzuwägen, ob für sie – trotz der Gefahr, eine Entschädigung bezahlen zu müssen – eine Kündigung unter Berücksichtigung sämtlicher eingebundener Interessen der bessere Weg ist.»

Finanzieller Schaden und Imageschaden

Der Gemeinderat geht nun zwar kommunikativ in die Offensive, effektiv sind ihm aber die Hände gebunden. Das betont er in seiner Mitteilung. Die Schulpflege sei ein vom Volk an der Urne gewähltes, eigenständiges, dem Gemeinderat nebengeordnetes Organ. Sie habe selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten und sei dem Gemeinderat als kommunale Exekutive keine Rechenschaft schuldig, wohl aber dem Souverän, von welchem sie gewählt worden sei. Der Gemeinderat habe, über das von der Gemeindeversammlung jeweils genehmigte Budget, lediglich die Finanzhoheit, sei also für das Schulbudget zuständig.