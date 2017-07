Wegen der steigenden Sozialhilfekosten fordern sowohl Bircher als auch Schoop mehr Handlungsspielraum für Gemeinden. Sie stören sich daran, dass das Geld aus der Sozialhilfe nicht an Bedingungen geknüpft ist. «Für die Bevölkerung ist es unverständlich, warum Personen, welche teilweise keinen einzigen Tag gearbeitet haben, die gleich hohen Sozialhilfeleistungen erhalten wie ausgesteuerte, ältere Menschen», sagt Bircher. In einer Motion fordert sie, die Höhe der Sozialhilfe davon abhängig zu machen, wie viele Jahre jemand Steuern bezahlt und Beiträge in die AHV einbezahlt hat.

In diese Richtung denkt auch Schoop. In seiner Interpellation möchte er von der Regierung wissen, ob der Kanton den Gemeinden bei der Sozialhilfe für Flüchtlinge und Ausländer mit kürzlich bewilligtem Asyl mehr Kompetenzen einräumen kann und von den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe abweichen könnte. Die Richtlinien seien zu grosszügig: «Irgendwann können wir diese Kosten nicht mehr stemmen.» Dabei gehe es nicht nur um Behandlungen beim Zahnarzt: «Das fängt an bei Brillen, geht weiter über Busbillette bis zu Haushaltseinrichtungen. Es ufert total aus.» In Turgi fliesse heute jeder vierte Franken in die Sozialhilfe. Weiter möchte Schoop wissen, ob ein Teil der Sozialhilfe in Form von elektronischen Gutscheinen ausbezahlt werden könne. «So könnte man verhindern, dass Geld an Familienmitglieder geschickt wird, die im Ausland leben.»

Linke Politiker sehen es anders: «Die Skos-Richtlinien sind kein Luxus», kommentierte Grünen-Grossrätin Gertrud Häseli gegenüber «Tele M1». Sie warnt vor hohen Folgekosten. Eine Einschätzung, die Vertrauenszahnarzt Priester teilt: «Es ist eine Tatsache, dass kleine Probleme nie verschwinden, jedoch definitiv grösser werden.» Und je grösser die Probleme, desto höher die Kosten.