Interview Gemeindefusionen: «Kosten können reduziert werden, indem man Synergien nutzt» Yvonne Reichlin geht als Gemeindeabteilungsleiterin in Pension. Sie spricht über Gemeindefusionen und über ihr Theologiestudium

Yvonne Reichlin: Es geht darum, ob und wie sich die Kulturen der Gemeinden einander annähern. Kenneth Nars

Yvonne Reichlin leitete von 2012 bis vor wenigen Tagen die Gemeindeabteilung des Kantons. In ihrer Zeit wurde beispielsweise der innerkantonale Finanz- und Lastenausgleich grundlegend reformiert. Jetzt geht sie in Pension. Ihr Nachfolger ist Martin Süess. Wir sprachen mit Yvonne Reichlin über ihre Erkenntnisse in der anhaltenden Debatte über Gemeindezusammenschlüsse.

Im Jahr 2000 zählte der Aargau 232 Gemeinden, jetzt 200. Ist das jetzt effizient genug? Zürich hat viel weniger Gemeinden.

Yvonne Reichlin: Der Aargau gehört zusammen mit Bern und der Waadt zu den Kantonen mit der grössten Zahl von Gemeinden. Grundsätzlich kann man sagen, dass Skaleneffekte nachgewiesen werden können, wenn sich Gemeinden zusammenschliessen. Das heisst, Kosten können reduziert werden, indem man Synergien nutzt bei Dienstleistungen, die von den Gemeinden erbracht werden müssen.

Und darüber hinaus?

Die Effizienz ist nicht das einzige, das bei einem solchen Schritt abgewogen werden muss. Es geht darum, ob und wie sich die Kulturen der Gemeinden aneinander annähern und zusammengeführt werden können. Dies ist nicht nur eine rein ökonomische, sondern auch eine Vertrauensfrage.

Schaut man die Entwicklung der Steuerfüsse der fusionierten Gemeinden an, scheint es sich für die Mehrheit gelohnt zu haben. Oder steigen die Kosten erst mittel- und längerfristig wieder?

Erfahrungsgemäss sind die kleineren Gemeinden die finanzschwächeren. Im Rahmen eines Zusammenschlusses kann ihr Steuerfuss meist gesenkt werden, auf das Niveau des Steuerfusses der grösseren Gemeinde, mit der sie zusammengehen. Daraus entstehen zwar tiefere Steuereinnahmen. Diese werden aber in der Regel durch ein effizientes Kostenmanagement in der neuen Gemeinde kompensiert.

Der Kanton zahlt an Fusionsgemeinden je nach ihrer Finanzkraft zum Teil enorme Beiträge. Besteht da nicht das Risiko, dass Gemeinden «gekauft» werden?

Die Kantonsbeiträge stehen bei einem Gemeindezusammenschluss nie im Vordergrund. Jeder Gemeindezusammenschluss ist ein Jahrhundertprojekt. Da müssen viele Faktoren stimmen. Zudem lassen sich die Gemeinden und deren Bevölkerung nicht «kaufen». Darum gibt es auch immer wieder Projekte, die trotz hohen Kantonsbeiträgen an der Urne keine Mehrheit finden.

Welches ist das grösste Hindernis für eine Gemeindefusion?

Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Es gibt diverse Hindernisse, die einem Zusammenschluss im Wege stehen können. Manche Gemeinden sind in ihrer Kultur zu unterschiedlich, oder ein Zusammenschluss scheint aufgrund der geografischen Lage wenig plausibel. Das grösste Hindernis ist auf jeden Fall die Kantonsgrenze – ein Zusammenschluss von Gemeinden dies- und jenseits der Kantonsgrenze ist praktisch unmöglich.

Gibt es bei gescheiterten Fusionsanläufen bei den Gründen eine Gemeinsamkeit?

Der Gemeinderat und die Projektleitung müssen die einzelnen Schritte des Zusammenschlusses eng begleiten und führen. Gute Kommunikation und der Einbezug der Bevölkerung sind sehr wichtig. Nur so kann man sicherstellen, dass die Bevölkerung der jeweiligen Gemeinden Vertrauen fasst in die beteiligten Gemeinden, die politischen Akteure und in den Prozess des Zusammenschlusses als Ganzes. Zudem sind die finanziellen Aussichten der neuen Gemeinde sehr wichtig. Wenn die Finanzplanung nicht aufzeigen kann, dass keine Steuerfusserhöhung droht, kann kaum eine Zustimmung erwartet werden.

Und welches ist der grösste Treiber, die Aussicht auf tiefere Steuern oder weil man keine Behördenmitglieder mehr findet oder…?

Es gibt verschiedene Treiber für einen Zusammenschluss: Knappe Finanzen und wiederholte Schwierigkeiten bei der Besetzung der Exekutive oder der Verwaltungsstellen können eine Gemeinde zu einem Zusammenschluss bewegen. Auch gibt es Gemeinden, die z.B. schon langjährig eng zusammenarbeiten und ihre Verwaltungsstellen schon zusammengelegt haben. Sie entscheiden sich vielleicht in einem nächsten Schritt zu einem effektiven Zusammenschluss.

Was ist die grösste Veränderung bei den Gemeinden, die Sie in ihrer Zeit als Leiterin der Gemeindeabteilung festgestellt haben?

Ich habe den Eindruck, dass es für die Gemeinden zunehmend schwieriger wird, qualifiziertes Verwaltungspersonal zu rekrutieren. Viele Verwaltungsaufgaben werden heute temporär oder langfristig von Externen oder in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden erbracht. Die Gemeinden sind, wie der übrige Arbeitsmarkt, von der Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation betroffen.

Jetzt sind Sie in Pension. Haben Sie schon Pläne für die Zeit danach, haben Sie endlich Zeit für Hobbies oder eine Weltreise?

Seit meinem Übertritt zur katholischen Kirche interessieren mich zunehmend auch theologische Fragen. Ich habe mich nun an einer Universität für ein Fernstudium in Theologie eingeschrieben. Daneben werde ich ausreichend Zeit haben, den Garten nicht nur beim Jäten sondern auch auf der Liege zu ge