Beat Rudolf ist so richtig verwurzelt in seiner Heimat. Und deshalb war es für ihn auch klar, dass er sich neben der Arbeit in seiner Schreinerei im Gemeinderat seines Dorfes engagiert.

Seit zwölf Jahren ist er mittlerweile Gemeindeammann. Das ist nicht immer einfach. Etwa dann, wenn er an einem schönen Sommerabend in einem Sitzungszimmer Probleme wälzt, statt mit der Familie zu grillieren. Oder wenn gute Bekannte plötzlich nicht mehr grüssen.

Für Beat Rudolf waren das aber bis jetzt keine Gründe, dieses Amt aufzugeben. «Ich bereue nichts», sagt er.