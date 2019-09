Grossrätin Maya Bally (58) wohnt mit Mann und Sohn in Hendschiken. Sie führte in verschiedenen Funktionen 60 bis 180 Mitarbeitende und Grossprojekte. Sie trat beruflich seit 2006 etwas kürzer, um mehr Zeit für Familie und Politik zu haben. Jetzt will sie für die BDP in den Ständerat.

Aber würde die BDP ihre Kräfte nicht besser konzentrieren, um den wackelnden Nationalratssitz zu verteidigen, statt sich auf zwei Wahlen zu verzetteln? Bally widerspricht: «Ständeratswahlen sind Persönlichkeitswahlen, helfen aber mit bei der Verteidigung des Nationalratssitzes.» Als konsens- und lösungsorientierte Mittepolitikerin könnte sie in Bern viel bewirken, ist sie überzeugt.