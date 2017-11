Im Rhein zwischen dem Schweizer Rheinfelden und dem deutschen Rheinfelden liegt das St.-Anna-Loch. 32 Meter ist es tief und von Sagen umwoben. Vor einigen Jahrhunderten sollen die Hunnen durch die Region gezogen sein. Sie plünderten und verwüsteten die am Rhein gelegenen Dörfer und Städte – auch Rheinfelden. Die Bewohner suchten Schutz in den Wäldern. Doch vor Hunger und Kälte geplagt formierten sie sich zum Gegenangriff. Die Hunnen - vom Angriff überrascht - flüchteten über die Rheinbrücke und liessen dabei ihr Diebesgut, eine grosse goldene Glocke, in den Rhein fallen. Seither sei diese im St.-Anna-Loch begraben.

Eine andere Sage erzählt die Geschichte der Burgherrin Anna. Die Hunnen griffen Rheinfelden an und die Bewohner warfen alles Wertvolle in den Rhein. Die Plünderer rächten sich an Anna und warfen sie ebenso in den Fluss.

