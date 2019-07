Praktisch im gesamten ländlichen Entwicklungsraum wird in den Hauptverkehrszeiten mindestens ein Stundentakt angeboten, auf vielen Linien fahren die Busse halbstündlich. Häufig prägt der Schulverkehr das Angebot. Wenn also eine Schule geschlossen wird oder neu dazukommt (zum Beispiel eine neue Mittelschule), kann das erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan haben.

In den übrigen Kernstädten Brugg, Lenzburg, Wohlen, Rheinfelden und Zofingen gibt es nur auf wenigen Korridoren einen 15-Minuten-Takt. In diesen Grossräumen gelten aber meistens den ganzen Tag über 30-Minuten-Takte.

In den Kernstädten Aarau und Baden fahren die Busse auf allen Linien in den Hauptverkehrszeiten mindestens im 15-Minuten-Takt. In den Hauptkorridoren ergibt sich durch die Kombination von zwei Buslinien häufig auch ein 7,5-Minuten-Takt.

In der AZ wurde anhand des neusten Mehrjahresprogramms öffentlicher Verkehr des Kantons dargelegt, wie sich das Bahnangebot im Aargau mittelfristig verändern wird. Viel tut sich aber auch beim Busangebot. So wird massiv in die Infrastruktur investiert (vgl. Tabelle unten).

Auf dem Land gibt es aus Spargründen auch Taktlücken

In den Nebenverkehrszeiten ist der Takt meist weniger dicht. In den ländlichen Entwicklungsräumen am Bözberg, im Zurzibiet und am Lindenberg bestehen in den Nebenverkehrszeiten Taktlücken und die Busse fahren weniger häufig als im Stundentakt.

Im Busverkehr habe man aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Kantons in den letzten Jahren Prioritäten setzen müssen, heisst es zum Thema Ausbau im Mehrjahresprogramm des Kantons. So seien die vorhandenen Mittel vor allem für zwingend nötige Angebote eingesetzt worden, die sich aufgrund von Taktänderungen bei den übergeordneten S-Bahnen ergaben. Ein grosser Teil der Bevölkerung sei jedoch mit einem guten öV-Angebot erschlossen. Lücken bestünden vor allem am Wochenende und am Abend, «wobei zu diesen Zeiten die Nachfrage einiges kleiner ist als unter der Woche und in den Hauptverkehrszeiten».

Nachtbusse: Die Nachfrage stagniert

An Wochenenden fahren die Busse weniger häufig als von Montag bis Freitag. Die Nachtangebote wurden in den letzten Jahren nicht mehr ausgebaut, da die Nachfrage mit dem bestehenden Nachtnetz bewältigt werden könne, sagt Oliver Frei, Projektleiter Angebotsplanung im Baudepartement von Stephan Attiger. Es sei festzustellen, dass die Nachfrage bei den Nachtbussen stagniert, da die Heimkehrenden am Samstag- und Sonntagmorgen vermehrt auch die ersten Kurse des Regelangebots nutzen.

An Workshops mit Kantonsvertretern forderten die Regionalplanungsverbände zusätzliche Busverbindungen, um die Gemeinden besser zu erschliessen und das Netz des öffentlichen Verkehrs zu vervollständigen. Einzelne Anliegen seien aufgenommen worden, heisst es dazu. Insbesondere erschallte der Ruf nach Ausbau des Randstunden- und Wochenendangebots in Kernstädten und urbanen Räumen (Taktlücken füllen, längere und dichtere Takte, keine Taktwechsel am Wochenende gegenüber Werktagen).

Auch diese Stossrichtung sei aufgenommen worden, heisst es dazu. Forderungen nach gezielten Taktverdichtungen auf einzelnen Linien wurden aber nicht ins Mehrjahresprogramm aufgenommen. Sie werden im ordentlichen Fahrplanverfahren behandelt.

Mehrere gewünschte neue Linien kommen nicht