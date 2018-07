Die meisten Gehörlosen nehmen also einige Kilometer auf sich, um daran teilzunehmen. «Sich auszutauschen und zu treffen ist deswegen umso wichtiger. Das ist der Grund für das Kirchencafé. Dort wird über Gott und die Welt – mehr über die Welt – geredet, und man geniesst auch das Zusammensein.» Kohler kennt einen Mann aus dem Wallis, der extra zu Gottesdiensten in den Kanton Baselland fährt, um dort Kollegen zu treffen.

Schrumpfende Gemeinden

Früher, sagt Kohler, habe es kaum Vereine für Gehörlose gegeben. Da übernahm die Kirche die Funktion des Treffpunkts. Kohlers Gottesdienste sind immer noch relativ gut besucht, aber auch sie verzeichnet sinkende Zahlen in den Gehörlosengemeinden. Das liegt nicht nur an der heutigen Vereinsvielfalt: «Die Anzahl gläubiger Personen nimmt auch bei Gehörlosen ab.» Ausserdem seien die Besucher meist über 50 Jahre alt – der Nachwuchs fehlt.

Der Grund: «Viele Junge bekommen schon kurz nach der Diagnose Gehörlosigkeit ein Cochlea-Implantat, mit dem sie mehr oder weniger gut hören können. Das ist natürlich sehr schön, aber dadurch schrumpfen unsere Gemeinden.»

Anita Kohler sagt, in ihre Gottesdienste kämen stets die «üblichen Verdächtigen». Wenn jemand fehlt, sei das umso auffälliger: «Innerhalb der Gehörlosengemeinden besteht ein stärkerer Zusammenhalt als bei uns Hörenden. Sie schauen aufeinander.» Die Selbsthilfe unter den Gehörlosen ist sehr ausgeprägt. «Ausserdem liegt es ihnen sehr am Herzen, als mün-

dige Personen wahrgenommen zu werden – was sie ja auch sind.»

Christlicher Gedanke erfüllt?

Anita Kohler ist auch Seelsorgerin: «Ich habe am Anfang damit gerechnet, dass mich die Gehörlosen fragen: ‹Warum bin ausgerechnet ich gehörlos?› Aber das war nur sehr selten Thema. Sie haben genau dieselben Fragen, Probleme und Bedürfnisse wie die Hörenden. Sie sind wie wir», sagt Kohler. Doch sie habe auch gemerkt, dass die Welt der Gehörlosen sehr verschlossen sein kann. Am Anfang war es nicht einfach für sie, darin Fuss zu fassen: «Es gab eine Distanz zwischen mir und ihnen, denn ich bin hörend. Aber sie haben bemerkt, dass ich ihr Sprachrohr sein und ihre Anliegen auch in die Welt der Hörenden einbringen kann.»

Ein Wort hat für Kohler einen ganz besonderen Stellenwert: Inklusion. Sie erklärt: «Dass es Spezialpfarrämter gibt, ist natürlich sehr gut. Und es ist schön, dass wir auf spezielle

Bedürfnisse eingehen.» Ihrer Meinung nach entspricht das aber nicht dem christlichen Grundgedanken: «Menschen mit Beeinträchtigung sollen automatisch ins Miteinander einbezogen werden. Es soll egal sein, wer du bist und wie du bist.»

Von der Umsetzung sei die Kirche aber noch ganz weit weg: «Da stecken wir nicht einmal in den Baby-Schuhen», sagt Anita Kohler.

Ab und an organisiert sie Gottesdienste, an denen Hörende und Gehör- lose gemeinsam teilnehmen und klärt ihre Berufskollegen über unterschiedliche Methoden auf. «Aber Gottes Mühlen mahlen langsam und die der Kirche noch langsamer.» Trotzdem liebt Kohler ihren Job, er sei eine Berufung für sie. Sie ist viel unterwegs, hat ein «Wanderpfarramt».

Anita Kohler besucht ihre Gemeindemitglieder im Spital oder daheim, organisiert Gottesdienste in der ganzen Nordwestschweiz und arbeitet zudem in einem kleinen Pensum als Gefängnisseelsorgerin in Solothurn. Wenn ihr die Arbeit doch mal zu viel wird, erholt sie sich bei der Gartenarbeit oder beim Gamen auf der X-Box: «Das tönt jetzt komisch, aber am liebsten spiele ich ‹Diablo›».