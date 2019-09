Der Regierungsrat hat per 1. März dieses Jahres die Sozialhilfe- und Präventionsverordnung angepasst – das hat bis gestern für keinerlei Aufsehen gesorgt. Jetzt aber hat ein in der Verordnung enthaltener Paragraf drei Fraktionen im Grossen Rat zu Erklärungen bewogen, und am Morgen wurde der Regierung ein offener Brief mit der Forderung überreicht, den Abschnitt zu streichen. «Personen, die in verschiedenen Lebensbereichen Unterstützung bedürfen, können zur Umsetzung entsprechender Betreuungs- oder Integrationsmassnahmen einer Unterkunft zugewiesen werden.» So lautet der Abschnitt. Zündstoff bietet er, weil damit die Möglichkeit besteht, Menschen gegen ihren Willen in Heimen unterzubringen. Willkür wird befürchtet und Erinnerungen an jene Zeiten kommen hoch, als die «administrative Versorgung» von nicht genehmen Personen in der Schweiz an der Tagesordnung war. Am Montag wurde der Schlussbericht einer dafür eingesetzten Unabhängigen Expertenkommission publiziert.