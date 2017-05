Fräsen, hämmern und löten im Gefängnis: Die Bauarbeiten im Zentralgefängnis der Justizvollzugsanstalt Lenzburg (JVA) haben nach besonderen Sicherheitsvorschriften verlangt. Eine Mauer trennte Baustelle und Gefängnisbetrieb. Das habe die Arbeit erleichtert, sagt JVA-Direktor Marcel Ruf im Interview mit "TeleM1".

Mit fortschreitender Baudauer habe man aber einige Knackpunkte lösen müssen. Etwa, als man die Mauer komplett geschlossen hatte. Für Arbeiten im bestehenden Teil mussten die Handwerker durch das Gefängnis gehen. "Da wurde es ein bisschen kompliziert", sagt Ruf. Auch der Anschluss der Heizung an den bestehenden Teil habe besondere Massnahmen erfordert.

Die Regierungsräte Urs Hofmann und Markus Dieth haben den Erweiterungsbau am Dienstag eingeweiht. Er bietet 60 Häftlingen Platz. Die Zimmer sind primär für Männer gedacht, die eine Kurzstrafe (weniger als ein Jahr) absitzen oder von der Untersuchungshaft in den vorzeitigen Strafvollzug wechseln. Pro Woche verzeichnet Ruf in Lenzburg rund 70 Eintritte von Kurzaufenthaltern – wobei nur drei bis vier tatsächlich ihre Strafe absitzen.

Busse doch noch bezahlt

Das liegt daran, dass viele nur in Haft müssen, weil sie eine ursprünglich angeordnete Busse oder Geldstrafe nicht bezahlt haben. Mit der Haft vor Augen würden etwa 66 der 70 Delinquenten ihre Busse doch noch bezahlen, so Ruf. Damit wollen 94 Prozent der Delinquenten den Gefängnisaufenthalt vermeiden.

Insgesamt bietet die JVA Lenzburg nun 380 Häftlingen Platz. Dank des Erweiterungsbaus soll in den Bezirksgefängnissen die Auslastung von über 100 auf durchschnittlich 85 Prozent sinken. In Lenzburg bestünde die Möglichkeit, einen weiteren Erweiterungsbau mit 60 Plätzen hochzuziehen. Ruf sagt aber: "Stand jetzt scheint das nicht nötig zu sein." (mwa)