Gefängnis Schläge gegen Brian K. in Lenzburg: Wärter verurteilt, Vorgesetzte freigesprochen – wie ist das möglich? Am Dienstag hat das Aargauer Obergericht einen Gefängnisaufseher schuldig gesprochen, der Gewaltstraftäter Brian K. zwei Fusstritte und zwei Faustschläge versetzt hatte. Grundlage für den Schuldspruch waren Videoaufnahmen, auf denen Vorgesetzte des Wärters keine strafbaren Taten erkannten – und den Fall deshalb nicht meldeten.

Der Vorfall, bei dem ein Wärter den Gewaltstraftäter Brian K. in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg trat und schlug, wird auch das Bundesgericht beschäftigen. Peter Schulthess

Der Vorfall liegt gut drei Jahre zurück, doch seine juristische Beurteilung ist für die Führung und die Angestellten der Justizvollzugsanstalt Lenzburg von grosser Bedeutung. Bei der Verlegung von Brian K. – dem jungen Gewaltstraftäter, der früher «Carlos» genannt wurde – kam es am 11. Juli 2019 im Gefängnis zu einem Gerangel mit Aufsehern. Brian K. wehrte sich heftig, spuckte Wärter an und attackierte sie mit den Fäusten.

Sechs Aufseher waren nötig, um den aggressiven Insassen zu fesseln, einer davon versetzte dem Gefangenen zwei Fusstritte und zwei Faustschläge. Die ganze Aktion ist auf einer Videoaufnahme zu sehen, diese diente dem Aargauer Obergericht als Basis, um den Wärter wegen Amtsmissbrauchs zu verurteilen. Der Vollzugsangestellte sei zu weit gegangen, als er Brian K. getreten und geschlagen habe, der schon wehrlos am Boden gewesen sei, sagte Obergerichtspräsidentin Franziska Plüss zur Begründung.

Schon das Bezirksgericht Lenzburg, das im Juli 2021 zum gleichen Schluss gekommen war, hatte sich beim Schuldspruch auf das Video aus dem Gefängnis gestützt. Dieses zentrale Beweismittel ist allerdings umstritten – und die Szenen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, werden von den Gerichten sehr unterschiedlich beurteilt.

13. Juli 2021, Bezirksgericht Lenzburg: Experten nicht befragt, Gefängniswärter verurteilt

Vor ziemlich genau 14 Monaten fand die erste Gerichtsverhandlung gegen den Wärter statt, der Brian K. geschlagen und getreten hatte. Vor dem Bezirksgericht Lenzburg beantragte sein Verteidiger Thomas Fingerhuth die Befragung von zwei Experten zum Vorgehen der Aufseher bei der Intervention. Doch das Gericht wies den Antrag ab, den Chef des Hochsicherheitstrakts sowie den Instruktor Selbstverteidigung und Intervention der Justizvollzugsanstalt Lenzburg zu befragen.

Auch die anderen fünf Vollzugsbeamten, die an der Aktion beteiligt waren, wurden nicht befragt. Das sei nicht nötig, begründete die Richterin: Auf dem Video sei alles zu sehen, was sie sehen müsse. Das Bezirksgericht Lenzburg sah aufgrund der Aufnahmen den Vorwurf des Amtsmissbrauchs als erwiesen an und verurteilte den Gefängniswärter zu einer bedingten Geldstrafe von 18’900 Franken sowie einer Busse von 4700 Franken.

16. März 2022, Bezirksgericht Lenzburg: Experten befragt, nichts Strafbares erkannt

Vor rund einem halben Jahr standen in Lenzburg der Leiter des Hochsicherheitstrakts sowie der Instruktor Selbstverteidigung und Intervention der Justizvollzugsanstalt vor Gericht. Die beiden Experten waren bei einer internen Sitzung am 22. Juli 2019 beauftragt worden, die Intervention der Aufseher gegen Brian K. zu überprüfen. Sie taten dies, schauten sich auch das Video an und kamen zum Schluss, dass die Gefängniswärter korrekt vorgegangen waren.

Weil die beiden keine strafbaren Handlungen auf den Aufnahmen erkannten, erstatteten sie keine Anzeige gegen die Vollzugsangestellten. Dies tat am 29. September 2019 allerdings Brian K., worauf die Staatsanwaltschaft das Video beschlagnahmte und selber anschaute. Sie kam zum Schluss, dass die Experten das «tätliche Einwirken eines Vollzugsangestellten» auf den Gefangenen hätten melden müssen. Weil sie dies nicht taten, hätten sie sich der Begünstigung schuldig gemacht und versucht, den Wärter der Strafverfolgung zu entziehen.

Verteidigerin: Experten und Laien haben eine andere Perspektive

Bei der Gerichtsverhandlung erklärte der Instruktor, die Wärter hätten vorbildlich reagiert, er habe ihnen dazu sogar noch gratuliert. Der Ablauf des anfangs chaotisch anmutenden Kampfs sei professionell gewesen, die Männer um Brian K. seien ruhig geblieben. Die Verteidigerin des Hochsicherheitstrakt-Chefs sagte, für Laien sehe es aus, als gehe es bei der Intervention ganz schön zur Sache.

«Aber aus dieser Perspektive darf man das nicht betrachten, das müssen Experten tun», hielt sie fest. Das Bezirksgericht Lenzburg folgte dieser Argumentation und sprach die beiden Vorgesetzten der Wärter vom Vorwurf der Begünstigung frei. Entscheidend dafür, so betonte die Gerichtspräsidentin, seien die Aussagen des Hochsicherheitstrakt-Chefs und des Instruktors zu den Kampfhandlungen gewesen.

13. September 2022, Aargauer Obergericht: Experten nicht befragt, Schuldspruch gegen Wärter bestätigt

Bei der Verhandlung am Dienstag vor Obergericht verlangte der Verteidiger des Gefängniswärters erneut, dass die beiden Experten und die fünf weiteren Aufseher befragt werden sollten. Er forderte zudem, ein Erklärvideo als Beweismittel zu berücksichtigen, in dem der Kommandant der Kantonspolizei Bern erläutert, warum Einsätze für Laien brutal aussehen könnten, obwohl die Polizisten korrekt vorgehen.

Der Anwalt von Brian K. wehrte sich dagegen und sagte, eine solche Befragung würde keine unabhängigen und unbefangenen Aussagen bringen. Es liege ein Video vor, darauf seien alle zu beurteilenden Handlungen zu sehen, deshalb müssten weder Experten noch Kollegen des beschuldigten Wärters befragt werden. Zudem seien weder der Chef des Hochsicherheitstrakts noch der Instruktor beim Vorfall dabei gewesen.

Obergerichtspräsidentin: Fähig zu Urteil ohne Expertenmeinungen

Obergerichtspräsidentin Franziska Plüss wies den Antrag ab, Experten, Vorgesetzte und Kollegen des beschuldigten Aufsehers zu befragen. Die vorhandene Beweislage reiche aus, sagte Plüss und hielt fest: «Wir haben das Videomaterial gesichtet und wir als Gericht sind befähigt, ohne Beizug von Expertenmeinungen zu einem Urteil zu gelangen.»

Dieses fiel gleich aus, wie im Juli 2021 vor Bezirksgericht Lenzburg: Das Obergericht bestätigte den Schuldspruch gegen den Wärter. Plüss verwies bei der Begründung mehrfach auf das Video und kündigte an, die genauen Zeitpunkte der strafbaren Tritte und Schläge im schriftlichen, begründeten Urteil detailliert anzugeben.

Definitiv und rechtskräftig wird aber auch dieses Urteil nicht sein: Thomas Fingerhuth, der Verteidiger des Gefängniswärters, kündigte gegenüber dem SRF-Regionaljournal bereits an, den Schuldspruch vor Bundesgericht anzufechten. Er und sein Mandant sind weiterhin der Meinung, dass der Aufseher korrekt gehandelt und verhältnismässige Techniken angewendet habe, die in Trainings für solche Situationen geschult würden.