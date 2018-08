Am 24. Dezember 1959 meldete das Jugendamt Zürich drei Kinder zur Erziehung im Kinderheim St. Benedikt in Hermetschwil an. «Voraussichtlicher Heimaufenthalt? Unbestimmt», steht auf der Anmeldung.

Rosa erinnert sich noch genau. Andere Familien feierten Weihnachten, sie und ihre beiden Brüder mussten in «dieses blöde Heim». Rosa ist nicht ihr richtiger Name. Diesen möchte die 66-Jährige lieber nicht in der Zeitung lesen. Das ist ihr zu öffentlich. Aber ihre Geschichte will sie erzählen.

Alle sollen wissen, was die Kinder in den 60er-Jahren im Heim über sich ergehen lassen mussten. Niemand soll die schrecklichen Geschehnisse unter den Teppich kehren oder sie herunterspielen.

Als Jüngste von drei Geschwistern wuchs Rosa in Zürich auf. Die Nachbarn kannten die Familie. Die Eltern stritten oft und laut. Die Polizei musste mehr als einmal ausrücken. 1955 wurde die Ehe der Eltern geschieden. Die Mutter erhielt das Sorgerecht. Weil sie sich mehr schlecht als recht um die drei Kinder kümmerte, verlangte der Vater ein neues Urteil.

1957 wurden die Kinder dem Vater zugesprochen. So ging das hin und her. Am Schluss lebten sie beim Grossvater in einer Zweizimmerwohnung, weil die Mutter zwar das Sorgerecht wieder hatte, sich aber nicht um die Kinder kümmerte. Das Jugendamt entschied, dass die Geschwister in einem Heim besser aufgehoben seien.